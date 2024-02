Domenica 11 febbraio Bra celebra la XXXII Giornata mondiale del malato

«Non è bene che l’uomo sia solo. Curare il malato curando le relazioni» è il messaggio di papa Francesco per la XXXII Giornata del malato che sarà celebrata domenica 11 febbraio, memoria liturgica della Beata Vergine Maria di Lourdes.

Al Santuario nuovo della Madonna dei Fiori di Bra, l’appuntamento è fissato alle ore 15 con il Rosario animato dall’Oftal Bra-Lombriasco; ore 15.30 Santa Messa con gli ammalati e gli anziani, con il conferimento del sacramento dell’unzione degli infermi e la benedizione eucaristica conclusiva. Nel Santuario antico, alle ore 20.30, è in programma il Rosario nella memoria della Beata Vergine di Lourdes, seguito dalla processione “aux flambeaux” nel perimetro del Santuario e la benedizione conclusiva.

Sabato 10 febbraio, dalle 14 alle 17, presso il Centro congressi del Santo Volto (via Borgaro, 1) a Torino, si tiene il tradizionale convegno per la Giornata mondiale del malato. Tema del pomeriggio di confronto: «La Pastorale della Salute. Cammino di fraternità per persone e territori». Alle 17.30, presso la chiesa adiacente del Santo Volto, l’Arcivescovo di Torino e Vescovo di Susa monsignor Roberto Repole presiederà la Messa dedicata alla ricorrenza.