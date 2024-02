Grande festa a Bra: nonna Maria ha spento 104 candeline (Foto)

Non si è lasciata sconfiggere né dalla Seconda Guerra Mondiale né dal Covid e lo scorso 5 febbraio ha spento 104 candeline tra palloncini colorati, fiori profumati e torta al cioccolato, festeggiata da quella che dal 2017 è per lei come una famiglia, ovvero la residenza “I Glicini” di Bra.

È stata una grande emozione per Maria Marengo - nata a Pocapaglia e diventata la cittadina braidese più longeva - che sul viso incarna la voglia e il coraggio di vivere. Per lei un bagno di affetto da parte degli amici, degli altri ospiti e del personale della struttura. E tutti le augurano di andare anche oltre.

La nonnina, che nonostante l’età gode ancora di una buona salute ed è molto attiva, ha ricevuto gli auguri anche dell’amministrazione comunale, rappresentata dal sindaco Gianni Fogliato. «È un vero piacere festeggiare la longevità dei nostri concittadini per la ricchezza che rappresentano per la comunità e per la saggezza e i ricordi che condividono con noi», ha detto il primo cittadino, complimentandosi con la donna per la sua energia.