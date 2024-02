Rodello, Monforte e Bonvicino: gli attuali sindaci si ricandidano

Il silenzio in politica non è quello che sembra. A volte è un momento di riflessione, a volte, invece, nasconde tanto lavoro nelle stanze, incontri fitti e pianificazione. Nelle Langhe qualcosa si muove. A Rodello Franco Aledda ha confermato la voglia di continuare: "Ho deciso di ricandidarmi per il terzo mandato insieme ai miei fidati consiglieri. Abbiamo molti progetti in itinere e se il paese condividerà le nostre idee e ci dimostrerà fiducia, siamo disponibili a metterci a disposizione della comunità".

Stessa sicurezza dimostrata dal sindaco di Bonvicino Giuseppe Mondone: "Sto già lavorando per il futuro, la mia lista è pronta". Meno sicuro, ma comunque proiettato verso il sì anche il sindaco di Monforte, Livio Genesio: "La fatica e le difficoltà sono davvero tante, ma la mia squadra mi ha chiesto di continuare e ha dimostrato di avere fiducia in me, la stessa che spero abbiano gli abitanti di Monforte. Per cui sono pronto a ricandidarmi".

Dopo Dogliani, Serralunga e Roddino, si aggiungono, intanto, nel limbo, di quelli "che la situazione è ancora in divenire" i comuni di Monchiero, Cissone, Borgomale e Paroldo.