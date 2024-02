Anche il centrodestra di Mondovì presenta un ordine del giorno sul futuro del Politecnico

Si riunirà a fine del mese di febbraio il prossimo consiglio comunale di Mondovì al quale parteciperà, in veste di ospite, anche il neo rettore del Politecnico di Torino (leggi qui).

Ancora non c'è la convocazione ufficiale dell'assemblea, ma tra i punti da discutere uno sarà di certo dedicato alla sede universitaria di via del Cottolengo, riaperta nel 2019, dopo dieci anni di chiusura.

Come annunciato nelle scorse settimane, infatti, il tema sarà portato sui banchi del consiglio attraverso un ordine del giorno presentato dalla maggioranza del "Patto Civico", azione sollecitata già dal centro sinistra e che ora viene "doppiata" dai consiglieri del centro destra Rocco Pulitanò, Enrico Rosso e Carlo Cattaneo.

I tre consiglieri, con un documento datato 5 febbraio, hanno presentato richiesta che ha come oggetto il "Sostegno e il rafforzamento del Politecnico di Mondovì".

"Non si tratta solo un polo di istruzione - scrivono i consiglieri - ma funge anche da motore economico del territorio e dell’intera comunità monregalese, nonché come vetrina culturale di prestigio per la città e punto di riferimento per molti studenti, anche provenienti dalla Liguria, grazie alla relativa vicinanza di Mondovì con la regione ligure e del savonese".

L'ordine del giorno è presentato per impegnare l'amministrazione ad "attuare, in concerto con tutti i sindaci dell’area vasta del Monregalese, ad interloquire con i vertici del Politecnico di Torino, nonché con la Regione, affinchè possano essere garantiti investimenti nella sede di Mondovì, favorendo anche i programmi europei di Erasmus e il potenziamento degli investimenti sui laboratori e sulla didattica specialistica, anche in cooperazione con la ASL CN1 e i relativi ospedali, in quanto l’ammodernamento tecnologico, la ricerca scientifica e la modernità progettuale, elementi in cui il Politecnico eccelle, sono pilastri per una sanità più moderna ed efficiente".