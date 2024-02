Un micronido per Madonna dell’Olmo: una struttura per 24 bambini dell'Oltrestura

A partire da domani, giovedì 8 febbraio, si allestisce il cantiere in via Granatieri di Sardegna a Madonna dell’Olmo, e a seguire inizieranno i lavori per la costruzione del nuovo micro-nido. Porterà un incremento del numero di posti complessivi nelle strutture cittadine dedicate all’infanzia 0-3 anni, servendo in particolare l’oltre Stura, porzione di territorio dove, al momento, non esiste struttura comunale di questo tipo. Il micro-nido garantirà quindi un servizio a beneficio anche delle Frazioni circostanti.

Il nuovo edificio potrà accogliere fino a un massimo di 24 bambini. Si svilupperà su un solo piano, per favorire accessibilità e facilità di utilizzo, e avrà una superficie lorda di circa 370 m². La distribuzione degli spazi è stata organizzata secondo i principi della bioclimatica, vale a dire che le zone soggiorno sono collocate sul lato sud, in modo da avere una migliore esposizione solare, mentre i servizi generali sono sul lato nord. L’edificio sarà ovviamente adeguato sismicamente e staticamente, rispetterà la normativa Nzeb (per gli edifici a impatto ambientale quasi nullo, classe energetica A4) e sarà senza barriere architettoniche.

Il nuovo nido potrà essere raggiunto facilmente a piedi dalla frazione, ma sarà agevole anche la possibilità di parcheggio per chi ne usufruirà provenendo da fuori frazione.

Si tratta di uno degli interventi finanziati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) per la città di Cuneo.

Il cronoprogramma prevede che il fabbricato possa essere utilizzato a partire dall’anno scolastico 2025/2026. Il costo totale dei lavori ammonta a 1.370.000 €.

Per l’assessore ai servizi educativi Paola Olivero, il nuovo micro-nido sarà “un elemento nuovo e importante a servizio delle famiglie giovani. Sappiamo quanto sia cruciale per i genitori poter avere una rete di accudimento adeguata, per riuscire ad armonizzare tempo di lavoro e di cura. Aggiungiamo 24 nuovi posti per i bambini 0-3 anni, lo facciamo in un contesto nuovo, in modo ambientalmente ed energeticamente sostenibile”.

Così commenta la sindaca Patrizia Manassero: “L’avvio di questo cantiere è passaggio che mi fa particolarmente piacere. Alle famiglie giovani mi sento di dire, una volta di più, che Cuneo è una città che offre spazi e servizi a misura di famiglie: il nuovo micro-nido esprime un’attenzione ai bisogni dei più piccoli e dei loro genitori. Inoltre, Cuneo è fatta di altipiano e frazioni, e stiamo lavorando per far sì che ci siano servizi accessibili e disponibili su tutto il territorio, anche quello frazionale. Il terzo elemento positivo di questa notizia è che parte un altro cantiere finanziato con i fondi del PNRR, nel pieno rispetto dei tempi. Il mio grazie va a chi sta lavorando alacremente per mettere a terra, uno dopo l’altro tutti i progetti finanziati”.