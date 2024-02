Cancellato il treno dei pendolari da San Giuseppe di Cairo a Fossano: disagi per studenti e lavoratori

Disagi per i pendolari della linea ferroviaria San Giuseppe di Cairo-Fossano nella mattinata di oggi, mercoledì 7 febbraio.

Il treno Regionale 11112 con partenza alle 6,31 ed arrivo previsto nella città degli Acaja alle 7,42 è stato soppresso.

Alla stazione di Saliceto, da dove ci arriva la segnalazione di un lettore, è stato per due volte annunciato in ritardo di 15 minuti e successivamente è comparsa la scritta sul tabellone che ne indicava la cancellazione.

Si tratta di una corsa molto affollata, utilizzata da studenti e lavoratori, ai quali la soppressione ha inevitabilmente creato parecchi disagi.

Al momento non sono note le cause della cancellazione. Sul tabellone degli orari di Trenitalia, il prossimo convoglio in partenza dalla Liguria per Fossano è previsto regolarmente alle 8,31.