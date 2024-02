Cuneo, travolge un pedone sulle strisce e non si ferma: individuato l’uomo alla guida

E’ un cittadino straniero extracomunitario del 1994 l’autore dell’incidente stradale occorso nel pomeriggio di lunedì 5 febbraio a Cuneo, in corso Nizza. L’uomo dovrà rispondere di omissione di soccorso.



Il fatto è avvenuto poco prima delle 16. L’investito – un uomo poi ricoverato in ospedale con prognosi non resa pubblica ma non grave - si trovava a passare sulle strisce pedonali all’altezza del bar Corso quando l’automobile l’ha investito (senza poi fermarsi a prestare l’opportuno e obbligatorio soccorso) viaggiando in direzione Borgo San Dalmazzo.



A lanciare l’allarme due passanti, testimoni dell’evento. Sul posto la Polizia locale di Cuneo e l’emergenza sanitaria.



Ad agire per conto della Procura e individuare l’autore dell’incidente è stata la Polizia locale della città. Il comandante Bernardi: “Portata a compimento nel giro di qualche ora un’articolata attività d’indagine, realizzata tramite la raccolta di informazioni sul territorio e il recupero di immagini dalla videosorveglianza”.