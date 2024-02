Evade da comunità nel Cuneese per tornare dalla madre a festeggiare Sant'Agata, arrestato

Non poteva proprio mancare alla festa di Sant'Agata. Un uomo di 41 anni è stato arrestato dai carabinieri a Catania durante le celebrazioni per la Santa Patrona.

Era appena evaso da una comunità terapeutica assistita di Sommariva del Bosco dove si trovava in regime di custodia cautelare per maltrattamenti in famiglia. Era scappato per tornare dalla madre durante i festeggiamenti.

L'uomo è stato fermato dagli uomini dell'Arma nel quartiere della Barriera. L'udienza è stata celebrata proprio il 5 febbraio, giorno di Sant'Agata: per lui confermati gli arresti domiciliari.

A darne notizia è l'Ansa.