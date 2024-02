Integratori alimentari: che cosa sono e perchè assumerli

Ancora oggi c’è un po' di confusione in merito agli integratori alimentari che non vanno confusi con i medicinali. È arrivato il momento di fare un po’ d’ordine e spiegare per filo e per segno che cosa sono questi tanto chiacchierati integratori alimentari e quando vanno assunti.

Che cosa sono gli integratori alimentari

Gli integratori alimentari sono prodotti pensati per integrare la comune dieta. Non sono altro che un concentrato di sostanze nutritive benefiche per l'organismo. Ne esistono di molti tipi tra cui i multivitaminici, i minerali oppure gli acidi grassi polinsaturi omega 3 per stare meglio poiché sono dei grassi che il corpo non riesce a produrre da solo. Gli omega 3 si trovano anche in alimenti come il pesce grasso tipo il salmone, le noci o i semi di chia che però non tutti riescono a mettere regolarmente in tavola.

L’effetto di questi prodotti è nutritivo e fisiologico per integrare la dieta quotidiana nel momento in cui si dovesse presentare un deficit di sostanze, a causa di un ridotto apporto oppure per via di un fabbisogno che è aumentato. Infatti, non è un caso che le donne in gravidanza assumano degli integratori alimentari dietro preciso consiglio medico. Spesso a causa di restrizioni, per colpa non solo di nausee mattutine ma anche della mancata toxoplasmosi, le donne in stato di gravidanza hanno un fabbisogno maggiore del normale che si integra con tali soluzioni.

Perché assumere integratori alimentari

Purtroppo, succede che a volte la dieta non sia completa e sana; per mancanza di tempo o una vita frenetica come quella moderna, succede di mangiare male o addirittura di saltare un pasto. Molti seguono un'alimentazione corretta; tuttavia, non sono soliti portare a tavola grande varietà di alimenti, impedendo di fatto all'organismo di ricevere vitamine, minerali, acidi grassi e altri nutrienti essenziali.

Inoltre, gli integratori alimentari sono preziosi in determinati casi patologici. Si consiglia l'assunzione di integratori, in particolare probiotici, durante la cura antibiotica perché potrebbe avere effetti negativi sulla flora intestinale. In seguito a disturbi intestinali che comprendono stipsi, vomito, diarrea, è sempre consigliabile l'assunzione di integratori alimentari che possono essere in compresse, capsule, caramelle gommose, soluzioni granulose.

Tutte quelle persone che hanno intrapreso una dieta restrittiva per motivi etici, assumono degli integratori. È il caso dei vegetariani e vegani in particolare. Gli integratori alimentari aiutano a supportare le funzioni dell'organismo in particolare durante periodi di forte stress o intensi. Molti, infatti, utilizzano gli integratori di omega 3 durante gli esami per migliorare la memoria poiché è dimostrato che gli acidi grassi hanno un effetto protettivo sulle cellule cerebrali. Ritardando l'invecchiamento, prevengono il declino cognitivo e stimolano le funzionalità cerebrali. In questo caso, rientrano anche gli integratori per lo sport, preziosi sia per preparare l’organismo allo sforzo fisico sia per recuperare.

Naturalmente, non sono da intendere come sostituti di una dieta sana e bilanciata. Molti credono di assumere integratori alimentari e vedere un immediato dimagrimento, ma occorre ricordare che non sono dei rimedi miracolosi poiché resta fondamentale seguire una dieta sana e praticare regolare attività fisica.