LE AZIENDE DELLA GRANDA / In provincia sono oltre cinquanta quelle con un fatturato superiore ai 100 milioni di euro

Erano 25 nella fascia compresa tra i 1.600 milioni di euro di Ferrero Commerciale Italia e i 200 di un’altra controllata della multinazionale albese, Ferrero Technical Service ( leggi qui ). Proseguendo a scorrere la classifica dedicata alle maggiori realtà imprenditoriali della Granda sono più che altrettante le società i cui bilanci 2022 – gli ultimi approvati dai rispettivi consigli di amministrazione – si sono chiusi con attività superiori ai 100 milioni di euro.

Così come la precedente, anche questa parte della classifica basata sulle risultanze di ReportAziende.it ha inizio con l’azienda della Nutella, che in questi giorni festeggia il suo prodotto principe, di cui è appena caduta la giornata mondiale e che nell’aprile prossimo celebrerà i 60 anni dal lancio. Tra le tante società italiane del colosso fondato dal cavalier Michele, questa volta si tratta della capogruppo Ferrero Spa, che aveva chiuso il bilancio 2022 a 198 milioni di euro, con un utile pari a 160,49 milioni.

A seguire la Westport Fuel System Italia Srl, che a Cherasco produce impianti a gas per autotrazione rientrando nel codice Ateco "Fabbricazione di altre parti e accessori per autoveicoli e loro motori". L’azienda cheraschese ha chiuso il 2022 con un fatturato pari a 190,4 milioni di euro, dai 173 milioni di fine 2021 (+9,81%) e dai 151 del 2020. Il costo del personale è pari a 44,8 milioni di euro mentre l’azienda ha chiuso l’esercizio 2022 con una perdita di 5,36 milioni.

Nella piazza numero 28 della classifica stilata da Report Aziende figura uno storico nome dell’industria braidese, Arpa Industriale, realtà specializzata nella "Fabbricazione di lastre, fogli, tubi e profilati in materie plastiche" e che ha approvato il bilancio 2022 con un fatturato pari a 190,4 milioni di euro, da 179 di dodici mesi prima (+6,17) e dai 137 del 2020. Pari a 22,1 milioni il costo del personale, l’utile a fine 2022 è in calo a 1,01 milioni di euro.

Ci si sposta poi a Govone e si torna nella categoria nella "Produzione di cacao, cioccolato, caramelle e confetterie" per quanto riguarda le attività di Nutkao Srl, che nel 2022 ha festeggiato i quarant’anni dalla fondazione forte di vendite per 187 milioni di euro, contro i 143 (+30,22%) e 141 milioni, rispettivamente, dei due anni precedenti. 15,3 milioni di euro il costo del personale. Utile a 2,17 milioni.

Di poco inferiori, a quota 182 milioni di euro (+12%), il fatturato 2022 di un altro storico nome dell’industria di casa nostra. Parliamo di Abet Laminati, tra i leader mondiali del suo settore, anch’essa protagonista di una positiva crescita nel corso dell’ultimo triennio, trascorso passando dai 125 milioni di fatturato del 2020 e dai 162 di dodici mesi più tardi. Costo del personale a 33 milioni, utile a 7,25 milioni di euro.

Nella categoria "Fabbricazione di gru, argani, verricelli a mano e a motore, carrelli trasbordatori, carrelli elevatori e piattaforme girevoli" rientra Manitowoc Crane Group Italy Srl di via delle Fabbriche a Niella Tanaro, realtà che nell’ultimo triennio ha chiuso bilanci con attività per, rispettivamente, 178 (+13%), 157 e 111 milioni. Costo del personale a 11,3 milioni, utile a 2,7 milioni di euro (-2,5%).

Nel proseguire si torna all’alimentare e a un altro storico nome dell’impresa di casa nostra. Parliamo di Biraghi Spa, caseificio di via Cuneo a Cavallermaggiore con attività 2022 per 157 milioni di euro (+14%), dopo i 138 e i 131 dei bilanci relativi al biennio precedente. Costo del personale a 12,5 milioni, utile a 7,98 milioni di euro (+44%).

Di poco inferiore – 154 milioni (+21%), dopo i 127 e i 112 dei due esercizi precedenti – le attività della Bottero Spa di Cuneo, azienda specializzata nella produzione di macchinari per la lavorazione del vetro. Costo del personale a 30,3 milioni, utile a 5,44 milioni di euro (+206%).

Nuovamente in casa Ferrero l’azienda che ricopre la posizione numero 34 della classifica che annovera le aziende cuneesi per fatturato, questa volta con Soremartec Italia Srl, società alla quale, nell’organizzazione del colosso dolciario, sono affidate le funzioni di ricerca e sviluppo di nuovi prodotti. Con sede in piazzale Ferrero 1 ad Alba, nel 2022 la controllata Ferrero ha prodotto attivi per 143 milioni di euro, in crescita da 129 (+10,7%) e 131 milioni. Pari a 68 milioni di euro il costo di personale riportato da Report Aziende, utile a 9,23 milioni (+141%).

"Lavori di meccanica generale" è il codice di attività della Simic Spa di via Vittorio Veneto a Camerana, realtà che opera nella realizzazione di impianti industriali e che ha fatto registrare un fatturato 2022 pari a 142 milioni (+66,26%), dopo gli 85 del 2021 e i 106 del 2020. Costo del personale attestato a 17,5 milioni di euro, utile a 21,7 milioni (+24%).

Si prosegue con la grande distribuzione organizzata parlando dei supermercati a marchio PrestoFresco Spa. L’azienda, fondata nel 1986 e che alcuni addietro ha assorbito la catena langarola Cooperativa dei Lavoratori, ha sede in via Saluzzo a Moretta e nel 2022 ha registrato attivi per 134,5 milioni di euro, stabili rispetto ai 134,8 di dodici mesi prima e ai 140 del 2020. Costo del personale attestato a 22,6 milioni di euro. Utile a 203mila euro.

Ammonta invece a 133 milioni (+19,8%) il fatturato 2022 della Faccia Fratelli, realtà che si occupa della lavorazione e conservazione di carni a Ceva. Fondata nel 1979, nel biennio precedente l’azienda aveva attivi per 111 e 92 milioni. Costo del personale a 2,4 milioni, utile a 2,7 milioni.

Dalle carni alle uova, per la 38ª piazza di questa singolare classifica, che prosegue con O.R.A. Società Agricola di Cherasco. Attiva dal 1999, la società ha prodotto nel suo stabilimento di via Cuneo a Roreto un fatturato 2022 pari a 125 milioni di euro, con una crescita decisamente importante rispetto ai 92 milioni del 2021 (+34,72%) e agli 85 del 2020. Costo del personale pari a 13 milioni. Utile 6,61 milioni (+400%).

Ancora il comparto alimentare, proseguendo la graduatoria, con la Maina Spa di Fossano, con la concittadina Balocco altro importante nome dei panettoni made in Granda, capace di un fatturato 2022 pari a 124 milioni di euro (+28,53%) dai 97 del 2021 e dagli 80 del 2020. A 11,2 milioni il costo del personale riportato da Report Aziende. Utile 2022 di 3,5 milioni.

Cooperativa Commercializzazione Latte Società Cooperativa Agricola è il nome per esteso della Compral Latte, cooperativa di produttori che riunisce oltre 230 allevatori piemontesi dai quali raccoglie ogni giorni 5mila quintali di latte ("Altre attività di supporto alla produzione animale, esclusi i servizi veterinari", il suo codice Ateco). Fondato nel 2009, il gruppo ha sede in via Bra a Cuneo e – alla posizione 40 della nostra classifica – annovera un fatturato 2022 pari a 124 milioni, contro i 89 e i 67 milioni di dodici e ventiquattro mesi prima. Utile di 336mila euro.

Pari a 122 milioni di euro (+6,25%) è invece il fatturato di Gino Auto Srl, altra società del noto gruppo delle automobili, insieme alla Gino Rag. Felice & Figlio Spa (siglabile Gino Spa). Se quest’ultima aveva chiuso il 2022 con 210 milioni di vendite, la collegata Srl ha vantato attivi per 122 milioni, in crescita rispetto ai 115 e ai 102 milioni dei due bilanci precedenti. Fondata nel 2000, l’azienda avrebbe sostenuto un costo per il personale pari a 4,6 milioni. Utile di 4,32 milioni di euro (+97%)

Sede in corso Asti ad Alba e punti vendita in diverse regioni del Nord Italia per la Idg Elettroforniture Spa, azienda fondata da Giancarlo Caraglio, leader nella distribuzione di materiale elettrico con attività a fine 2022 per 117 milioni (+32%), in forte crescita sugli 85 del 2021 e sui 65 del 2020. Costo del personale pari a 8,8 milioni di euro. Utile 2022 di 7,35 milioni di euro (+52%).

Ha invece sede a Dronero la Ceby Italia Spa, realtà attiva nel settore autoricambi, che con un costo del personale pari a 19,6 milioni di euro ha realizzato un fatturato di 117 milioni, in crescita sui 108 del 2021 (+7%) e 100 del 2020. Utile di 2,79 milioni.

Sempre nell’automotive e nei ricambi opera Federal Mogul Italy Srl, ragione sociale dell’impresa che, dalla sede in corso Inghilterra a Mondovì, ha totalizzato attività per 116 milioni, in lieve crescita rispetto al biennio precedente (108 e 106 milioni). Costo del personale a 23 milioni di euro. Secondo ReportAziende nell 2022 l’azienda ha registrato una perdita pari a 7,57 milioni.

A quota 110 milioni di fatturato (110.370.455 euro) la Italgel Spa, storica realtà industriale con sede lungo la Statale 231 a Santa Vittoria d’Alba e che con la ragione sociale di Italgelatine Spa (fabbricazione di altri prodotti chimici, il suo codice Ateco) aveva chiuso i tre esercizi precedenti a quota 77, 71 e 57 milioni di euro, con un costo del personale di poco superiore ai 5 milioni di euro. Utile 2022 pari a 17,28 milioni.

Ha sede in piazza Cecilia Arione Morando a Magliano Alfieri e si occupa di commercio di energia elettrica la Newatt Srl, azienda il cui fatturato 2022 superava i 109 milioni di euro, contro i 60,3 del 2021 e i 28 di dodici mesi prima, per un costo del personale – riferisce sempre ReportAziende, contenuto in 364.052 euro e un utile di 3,8 milioni.

Commercio all’ingresso e al dettaglio di autovetture e autoveicoli leggeri è invece l’oggetto di attività dell’Unicar Spa, nota concessionaria che ha chiuso il 2022 con vendite superiori ai 107 milioni di euro, rispetto ai 94 milioni del 2021 e agli 85 del 2020. Ben più alto il costo del personale (7 milioni), a fronte di utili 2022 per 2,12 milioni.

Dalle auto alle biciclette per la Denver Srl di Dronero, il nome che segue in questa classifica delle società della Granda con fatturato sopra i 100 milioni di euro. In questo caso le attività 2022 sono state pari a 107 milioni, in leggero calo rispetto ai 116 del 2021 ma ben sopra gli 87 milioni di fine 2020. Il costo del personale è pari a 3,7 milioni di euro. La società ha registrato una perdita di 1,,36 milioni di euro.

Si torna all’alimentare e in particolare alla lavorazione e conservazione di carne per la Mec Spa di via Circonvallazione 26 a Montanera, forte di un bilancio 2022 chiuso a 107 milioni di fatturato, contro i 100 di dodici mesi prima e gli 89 di fine 2020. Il costo del personale viene segnalato in 4,5 milioni di euro, mentre l’utile è stato di 2,21 milioni.

Sono ancora tre, secondo ReportAziende, le imprese della Granda che possono fregiarsi di un fatturato superiore ai 100 milioni di euro. Nella terz’ultima posizione di questa particolare classifica, con 104 milioni (erano 79 e 60 milioni nei due esercizi precedenti) la Ledoga Srl, storica realtà della chimica di San Michele Mondovì. Il suo costo del personale viene attestato in 3,1 milioni di euro. L’utile 2022 in 18,6 milioni di euro.

Ci si sposta di poco, in corso Genova a Mondovì, per trovare la Raicam Driveline Srl, società specializzata nella progettazione, sviluppo e produzione di freni, frizioni e attuatori per l’industria automobilistica. L’azienda aveva chiuso il 2021 con 103 milioni di fatturato, quasi raddoppiato rispetto ai 57 di fine 2019 (95 quello del 2020). Pari a 20,4 milioni di euro l’importo segnalato come costo del personale, mentre l’utile 2021 era pari a 12,60 milioni.

Trasporti merci su strada è il settore di attività dello storico vettore Lannutti di via Valle Po a Cuneo, società che ha chiuso il 2022 a 101 milioni di euro di fatturato, in crescita rispetto ai 91,3 milioni del 2021 e ai 73 milioni del 2020. Pari a 15,1 milioni il costo del personale, nel 2022 l’azienda ha fatto registrare un utile di 20 milioni di euro, in crescita del 22%.