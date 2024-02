Il servizio spurgo pozzi neri forse è uno dei servizi più complessi messi a disposizione delle varie imprese di spurghi presenti sul territorio che già di per sé non fanno un lavoro facile e non possiamo dire che ci sta un loro intervento che sia facile e che magari possiamo fare noi al loro posto perché così non è.

Anzi la nostra fortuna, a dirla tutta, è che esistono tante imprese disseminate sul territorio non solo nelle grandi città e soprattutto sono imprese che spesso sono disponibili h24 tutto l'anno proprio per poter gestire qualsiasi tipo di emergenza che non per forza connessa ad un pozzetto nero, ma per esempio dovrebbe essere connessa anche ad una fossa biologica e alla sua gestione.

Per quanto riguarda il pozzetto nero ormai chiunque ha imparato ad apprezzarlo e a conoscerlo ben sapendo che lo stesso in certi casi, per esempio, parliamo sia di abitazioni residenziali che di locale commerciali è fondamentale quando non ci si può collegare la rete fognaria principale e quindi quel pozzetto nero prende quel posto e quel compito o, meglio, quei compiti.

Infatti, lo stesso intanto tecnicamente parlando è un grande contenitore a tenuta stagna che viene in genere installato sotto il suolo e all'interno di una buca e servirà a far confluire e ad accogliere i vari liquami che arrivano dai nostri scarichi e parliamo di WC o di lavandini per capirci.

Molte persone sbagliando associano il pozzetto nero alla fossa biologica che ha delle caratteristiche in comune perché anche quest'ultima serve agli scopi di cui abbiamo parlato solo che il pozzetto ne era un unico condotto per far affluire questi liquami e quindi quei rifiuti liquidi e non ha un condotto di deflusso come succede invece con la fossa biologica e non è una differenza da poco, per questo poi ci sarà bisogno di contattare queste imprese che dovranno di tanto in tanto venire a pulirlo e a svuotarlo e più generalmente ad occuparsi della sua manutenzione, altrimenti il rischio è che se dovesse esondare i danni sarebbero terribili.

Occuparsi di un pozzetto nero è fondamentale per non avere problemi

Non possiamo non ricordare quello che l'abbiamo scritto nel titolo di questa seconda parte e cioè che, se nche abbiamo fatto installare rischiamo grosso e questa è la verità.

Una cosa che ci aiuta non solo rispetto ad un pozzetto nero ma anche se stessimo parlando per esempio di una fossa biologica sarebbe di avere già un'impresa di spurghi alla quale fare riferimento in caso di qualsiasi urgenza e in caso di qualsiasi necessità e tutto ciò per evitare di doverla trovare all’ultimo secondo.

Anche perché, quando ci si trova in un'urgenza non è che abbiamo tanto la mente lucida e la mente chiara e quindi il rischio poi sarebbe di trovare un'impresa di spurghi che non ci convince o per la qualità del servizio che non ci piace, o anche per le tariffe troppo alte.