Gli atleti degli anni '70, stelle dell'atletica cuneese, si sono ritrovati al Monastero della Stella di Saluzzo

Un bel pomeriggio, quello di mercoledì 1° febbraio al Monastero della Stella di Saluzzo, dove si è svolto Sportiviamoci abbinato a La Rimpatriata, evento in cui lo sport, nello specifico l’atletica leggera, ha visto riunirsi “quelli che correvano dietro a Mennea”, ovvero i gloriosi atleti degli anni ’70 dei nostri territori piemontesi le cui imprese sono entrate nella storia dell’atletica nazionale e internazionale.

Si è iniziato con dare il benvenuto ad una trentina di bambini delle elementari, accompagnati dalle insegnati del Doposcuola Il Giardino di San Nicola, a cui è stata offerta una “merenda sportiva” mentre ascoltavano le parole di incoraggiamento allo sport dell’atleta paraolimpica Sabina Fornetti e dei due “giovani” atleti degli anni ‘70, Paolo Riba ed Alberto Anello, anche organizzatori dell’evento. Nel frattempo arrivavano i vari gruppi di atleti per partecipare alla Rimpatriata.

Alberto Anello ha quindi conferito la prima premiazione a Sabina Fornetti, consegnandole il ciondolo che rappresenta il cavedano, il pesce che risale la corrente e si trova raffigurato nello stemma di Casa Cavassa insieme al motto “Droit quoi quil soit” (Avanti comunque sia).

Verso le 18,30, arrivati tutti gli atleti, è iniziata la vera e propria Rimpatriata, l’evento che da oltre vent’anni si svolge in vari comuni della Granda. Sempre in versione team leader del gruppo anni ’70, Alberto Anello, conosciutissimo personaggio del saluzzese ma che non tutti sanno, fu uno dei più temibili velocisti piemontesi, arrivando a correre per Fiat Torino, oggi Sisiport, e l’inseparabile Paolo Riba, grande velocista anche lui, promotore dei raduni degli atleti anni ’70 e autore del libro La Rimpatriata - Atleti degli anni ‘70, edito da Araba Fenice. Il volume, presentato in serata, aggiornato delle parti più recenti relative alle ultime Rimpatriate, è un libro ricco di foto e citazioni autorevoli, che racconta il grande amore per l'atletica e l'amicizia che nasce sulle piste e dura tutta una vita. Partendo dagli anni 70, aggiungendo quelli degli anni ’80 fino ad una carrellata dei campioni attuali, accoglie il lettore appassionato di atletica con emozioni continue dalla prima all’ultima pagina.

È intervenuto poi Dario Miretti, in qualità di Presidente del Parco Monviso, che ha voluto salutare i campioni portando il messaggio di come il territorio crede e sostiene lo sport, mettendo al servizio degli sportivi servizi ed attenzioni, anche istituzionali.

Non poteva mancare Paolo Bongioanni, sportivo nel dna e grande sostenitore de La Rimpatriata, che, in qualità di rappresentante per la Regione, ha salutato i campioni ringraziandoli per aver regalato all'Italia di quegli anni delle performance straordinarie, ed ha provveduto a consegnare alcuni premi.

Poi è venuto il momento degli allenatori dell’epoca, come il grande coach Claudio Gaudino, figura storica nel panorama nazionale sportivo che, partendo dalla preparazione atletica di alcuni dei nostri campioni, ha poi proseguito come preparatore atletico della Juventus, ha insegnato alla SUISM di Torino e, per non farsi mancare niente, è approdato in Cina fino ad arrivare alla Nazionale Cinese di calcio; Franco Voltolini, allenatore psicologo, che fu allenatore anche di Alberto Anello; Sandro Damilano, allenatore del fratello Maurizio, che realizza una straordinaria carriera come capo allenatore di marcia della nazionale italiana e poi anche di quella cinese; Giulio Peyracchia, anche lui allenatore psicologo, che ha praticato podismo a livello agonistico per poi diventare dirigente e tecnico della podistica Valle Varaita. Sotto la sua guida tecnica, l’Associazione ottiene ben 31 maglie azzurre, colleziona 14 titoli italiani individuali, 7 titoli italiani a staffetta, e ben 13 titoli italiani di società; Gigi Catalfamo, allenatore di Josè Bencosme de Leon ed ex atleta di ottimo livello.

Non sono mancati i giornalisti sportivi, Guido Campana e Guido Tiberga, voci autorevoli e appassionate che hanno seguito le imprese dei nostri e ne han fatto conoscere i tratti sportivi e le personalità.

I campioni presenti: Erika Iraldo, Grazia Castiglioni, Lorella Giraudo, Maurizio Damilano, Eddie Albertin, Vittorino Milanesio, Alberto Diana, Pier Giorgio Barberis, Enzo Scarangella, Mauro Marchioretto, Stefano Quaglia, Mario Penna, Josè' Bencosme De Leon, Luciano Ferrero e Claudio Vit, ciascuno dei quali ha conseguito traguardi importanti in varie specialità dell’atletica leggera, raccontandone la fatica, le soddisfazioni, gli aneddoti. Ha voluto essere presente anche la campionessa Valentina Gemetto, giovane atleta cuneese che nel 2023 ha conquistato sua prima maglia azzurra.

Ed è così che si è arrivati a sera, fra affettuose battute sulle competizioni ed abbracci emozionati fra campioni, ricordando questa e quella gara, persino qualche “sorpasso” fatto a Mennea, ma sempre con tanta umiltà e serenità nonostante i grandi traguardi raggiunti. Perché in quegli anni, in cui lo sport era fatto di rigore e semplicità, la competizione era fortissima ma leale, e l’amicizia era una componente che accompagnava la vita dei giovani dediti allo sport mentre si destreggiavano fra la vita, gli amori, le sconfitte e le vittorie. Un’epoca indimenticabile dove lo sport era socialità e fonte di apprendimento di lezioni di vita e umanità.

Allora si iniziava con “l’Atletica” di Cuneo, con il sogno di arrivare almeno a Torino, così come successe ad Alberto Anello e Vittorino Milanesio, entrando nella squadra Fiat Torino, oppure partecipando ai Giochi della Gioventù che, in quegli anni, era il trampolino di lancio dei talenti sportivi. E ogni crescita personale, o meta raggiunta, era orgoglio per tutta la Provincia.

Nel corso dei racconti sono poi state fatte varie premiazioni “personalizzate” con targhe realizzate da Alberto Anello e consegnate agli atleti fra gli applausi di tutti i presenti.

I convenuti si sono poi ritrovati per una allegra cena in compagnia, per proseguire con i racconti, magari personali, e con quella voglia di non lasciarsi ma certi che la prossima “rimpatriata” è già pronta per essere organizzata, con qualche novità in più.