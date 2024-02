Saluzzo, "Stupida show”: è sold out lo spettacolo di stasera con Paola Minaccioni

E’ sold out al Magda Olivero di Saluzzo, nell’ambito della rassegna teatrale del Comune, lo spettacolo di stasera, mercoledì 7 febbraio “ Stupida Show”, monologo di Stand up Comedy di Gabriele Di Luca con Paola Minaccioni, per la regia di Gabriele Di Luca e Massimiliano Setti.

Uno spettacolo firmato da Carrozzeria Orfeo per cuori coraggiosi, in cui l’attrice e comica televisiva accompagna il pubblico nell’inconfessabile e nell’indicibile, per dare voce a tutta quella follia e a quelle frustrazioni che ci abitano, ma non abbiamo mai avuto il coraggio di confessare a nessuno.

In Stupida Show! Paola Minaccioni non incarna il ruolo della tenera eroina, vittima di un mondo crudele, non è la donna da compatire, ma da temere.

Si pone di fronte al pubblico come l’antieroe per eccellenza svelando i vizi, i lati oscuri e la follia di chi nella vita sa bene cosa significa inciampare, di chi è stufa di sopportare la retorica qualunquista della contemporaneità e ha voglia di dircene quattro.