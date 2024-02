Chiusa di Pesio, si apre la contesa elettorale: Diego Bottasso candidato a sindaco

Si aprono ufficialmente, a Chiusa di Pesio, i giochi in vista delle elezioni amministrative in programma per il prossimo 8 e 9 giugno: Diego Bottasso – membro del gruppo di minoranza Laboratorio chiusano per la Valle Pesio – ha infatti sciolto le riserve e si è detto pronto a concorrere per la fascia tricolore.

Bottasso: 38 anni e dal forte pedigree amministrativo

“Dopo alcuni mesi di valutazioni ho deciso di accettare la proposta di un gruppo di amici, con i quali da anni collaboro per la vita sociale della nostra Valle Pesio, di propormi quale candidato sindaco. Una sfida importante che voglio affrontare partendo innanzitutto dall’esperienza che ho maturato in questi anni nel mondo del volontariato, sia nella Proloco Valle Pesio che nella Croce Rossa Italiana, realtà in cui credo da sempre che rappresentano le fondamenta dei nostri paesi”.



Così Bottasso – chiusano d’origine, 38 anni da compiere e un forte pedigree amministrativo fatto dalle esperienze come sindaco e vicesindaco di bisnonno e nonno - ha commentato la propria decisione.



“Nelle prossime settimane lavoreremo per costruire il programma, partendo da valori quali l’inclusività, il rispetto e la condivisione, consapevoli che con la Squadra e con le Idee potremo costruire la Valle Pesio del domani” ha poi concluso.

Palla alla maggioranza, ora

L’altra anima dell’amministrazione comunale cittadina – ovvero il gruppo di maggioranza Oltre per il futuro della Valle Pesio – si starebbe preparando a definire un piano d’azione e a comunicarlo ufficialmente nelle prossime settimane.



L’idea, seppur ancora non confermata, sembrerebbe però essere quella di far convergere intenzioni e volontà nuovamente sulla figura dell’attuale primo cittadino, Claudio Baudino (che cinque anni fa aveva raccolto il 54,3% delle preferenze).