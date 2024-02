L’Asl CN1 ha pubblicato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026

Il Piano definisce, tra l’altro, gli obiettivi programmatici e strategici della performance , la strategia di gestione del capitale umano e di sviluppo organizzativo, gli strumenti e gli obiettivi di reclutamento di nuove risorse e della valorizzazione delle risorse interne gli istrumenti e le fasi per giungere alla piena trasparenza dei risultati dell’attività e dell’organizzazione amministrativa nonché per raggiungere gli obiettivi in materia di contrasto alla corruzione, l’elenco delle procedure da semplificare e reingegnerizzare ogni anno.

Il documento è stato pubblicato nella pagina Internet dell’Asl CN1 https://www.aslcn1.it/amministrazione-trasparente/disposizioni-generali/piano-integrato-di-attivita-e-organizzazione.