Cross: Atletica Roata Chiusani in vetta alla classifica maschile nel Trofeo Assoluto Regionale

Pubblicate le classifiche del Trofeo Assoluto Regionale di Cross dopo la quarta e ultima prova di Volpiano di domenica 4 febbraio.

Il circuito aveva preso il via da Saluzzo il 14 gennaio (con la festa delle staffette) per poi fare tappa a Luserna il 21 gennaio e Torino (La Pellerina) il 28 gennaio.

Atl. Roata Chiusani si aggiudica la classifica maschile con 3522 punti e un netto margine su Atl. Santhià (2773 pt) e Vittorio Alfieri Asti (2578 pt) che completano il podio.

Al femminile, vittoria della Brancaleone Asti con 1726 punti; seguono Atl. Santhià (1432 pt), che colleziona così un altro secondo posto, e Atl. Saluzzo (1103 pt).

Atletica Santhià conquista però la classifica combinata maschile e femminile, con 4205 punti, davanti ad Atl. Roata Chiusani (4071 pt) e Atl. Saluzzo (3074 pt).

Seguono in classifica Brancaleone Asti (2878 pt), Vittorio Alfieri Asti (2862 pt), Atl. Mondovì-Acqua S.Bernardo (2648 pt), Pod. Valle Varaita (2507 pt), ASD Dragonero (2263 pt), Atl. Susa Adriano Aschieris (2187 pt) e GS Fulgor Prato Sesia (1929 pt) a chiudere l’elenco delle prime 10 società classificate.

Come nota statistica, Fidal segnala che sono ben 51 le società in classifica al maschile (società che hanno preso parte ad almeno due delle prove del Trofeo), 38 i club in quella femminile. 58 infine le società piemontesi presenti nella classifica combinata.