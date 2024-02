Motori: Matteo Giordano e Manuela Siragusa in gara al "10° Ronde della Val Merula

Domenica 11 febbraio Matteo Giordano e Manuela Siragusa saranno in gara al "10° Ronde della Val Merula".



La gara organizzata da Sport Infinity si svolge ad Andora e prevede quattro passaggi sulla prova speciale "Madonna della Guardia", lunga 11 km.

Archiviate vittorie e soddisfazioni nella Suzuki Rally Cup, Matteo e Manuela partecipano a questo "ronde" testando la nuova Renault Clio Rally3, veicolo che eroga 260 cavalli, con una cilindrata di 1300 cm3, dotata di quattro ruote motrici.

"Grazie alla collaborazione in essere con Kimera Racing, proprietaria del veicolo, proviamo in questa gara test una vettura per noi nuova, della quale vogliamo capire comportamento e caratteristiche; qualora tutto andasse bene, ci concentreremo per trovare un campionato adatto da affrontare nel 2024" dichiara il pilota cuneese.