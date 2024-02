Cuneo, al via il programma di incontri "Verso le elezioni europee"

Non si spegne l'attenzione che la città di Cuneo riserva - ormai da settimane - all'appuntamento elettorale europeo in programma per quest'anno.



Parte infatti giovedì 15 febbraio con un incontro presso la sede universitaria Ex Mater Amabilis di Cuneo il programma "Verso le elezioni europee: per che cosa si vota" organizzato dall'Università degli Studi di Torino - Dipartimento di Giurisprudenza in collaborazione con l'Associazione APICE e con l'ufficio Europe Direct di Cuneo.



Protagonisti del primo incontrola sindaca di Cuneo, Patrizia Manassero, e il direttore del Dipartimento di Giurisprudenza, Raffaele Caterina.



Scaricabile qui sotto in pdf il programma del primo appuntamento.