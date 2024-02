Volley maschile Serie C: VBC Mondovì in casa del Valsusa per la prima di ritorno

Nella decima giornata – prima del girone di ritorno del Campionato di Serie C maschile, il VBC Mondovì allenato da Massimo Bovolo e dal suo aiuto Fabrizio Marchisio è atteso sabato alle ore 18 dalla trasferta di Condove sul campo del Valsusa.

In classifica generale, dopo nove turni, i monregalesi, che arrivano dallo stop per 3-2 in casa del Linguì Torino patito nell’ ultimo impegno del girone d’ andata, sono in testa con 23 punti appaiati proprio al Linguì, al terzo posto si trova il Lasalliano Torino con 19 punti, al quarto il Chieri con 18 punti, al quinto il Santhià con 17 punti, al sesto l’ ArtiVolley Collegno con 13 punti, al settimo Ovada con 12 punti, all’ ottavo il Valsusa con 5 punti, al nono il Racconigi con 4 punti ed al decimo il Pavic Arona con 1 punto.

Al termine della Regular Season le prime 4 squadre classificate di ciascuno dei due gironi accedono ai play-off promozione (viene promossa in serie B soltanto la vincente dei play-off), la quinta, la sesta, la settima e l’ ottava accedono ai play-out salvezza (il numero delle formazioni che nella coda dei play-out si salvano dipende dal numero delle squadre piemontesi che retrocedono dalla serie B nazionale), mentre retrocedono direttamente in serie D le ultime due di ciascuno dei due gironi.

Nelle due settimane di stop coach Massimo Bovolo ed i suoi collaboratori hanno lavorato con molta intensità sia sotto l’ aspetto fisico al fine di mettere benzina nel motore, sia sotto quello prettamente tecnico e tattico per alzare il livello e la qualità del gioco della squadra e trovare nuove soluzioni tattiche per rendere più vario ed imprevedibile le azioni offensive dei monregalesi.

“In questa pausa – afferma il team manager Sergio Fenoglio – la squadra ha lavorato con notevole intensità ed entusiasmo onde farsi trovare pronta per la ripresa del campionato e continuare il proprio percorso verso i play-off, in cui si giocheranno le partite decisive della stagione. Sabato andremo a Condove contro il Valsusa, un avversario sempre particolarmente ostico soprattutto quando gioca fra le mura amiche: questo è un altro test molto interessante, che potrà fornirci utili indicazioni sia per il presente che per il futuro.”

In queste due settimane, per non perdere il ritmo partita, i monregalesi hanno disputato due amichevoli: la prima contro l’ Alba militante in serie B, che si è imposto per 3-2 (25-23, 17-25, 26-24, 20-25,6-15), e la seconda contro il Boves militante in serie D, vinta per 4-0 (25-15, 25-8, 25-18, 25-19).

“Nelle due amichevoli disputate– afferma l’ aiuto allenatore Fabrizio Marchisio - abbiamo fatto ruotare tutti gli elementi della rosa, ricevendo indicazioni più che confortanti. Tutti quanti sappiamo bene che sabato siamo attesi da una partita molto difficile e ricca di insidie, contro una formazione che darà tutta sé stessa per cercare di ottenere punti preziosi per la propria classifica, ma noi puntiamo a conquistare tutti e 3 i punti in palio, il che ci permetterebbe di continuare con maggiore serenità e convinzione il nostro percorso di crescita tecnico e tattico.”