"Helix Energy, dal sole alla terra": successo per la sinergia agrivoltaico & elicicoltura a Fiera Agricola Verona

Fiera Agricola Verona 2024 ha celebrato con entusiasmo il progetto Helix Energy: dal sole alla terra, collaborazione innovativa tra tre prestigiose aziende del cuneese: Lumacheria Italiana, eVISO ed ESI Idrocentro. L’evento ha messo in evidenza la potenza della sinergia tra agrivoltaico ed elicicoltura come fonte di reddito sostenibile e ha rappresentato un punto di svolta fondamentale nella promozione dell'energia pulita e dell'agricoltura.

HELIX ENERGY ha catturato l'attenzione di un vasto e entusiasta pubblico. Durante questi giorni, il focus si è concentrato sul modulo base definito Taglio Minimo e composto da 6 recinti per l'allevamento di chiocciole sui quali vengono apposti i pannelli fotovoltaici che consentono la doppia redditività che scaturisce dalla vendita dell’energia prodotta, oltre che dal commercio delle chiocciole allevate. Questo modello rappresenta un esempio riproducibile in modo esponenziale, aprendo nuove opportunità per l'agricoltura sostenibile.

Simone Sampò, Direttore dell'Istituto Internazionale di Elicicoltura Chiocciola Metodo Cherasco e CEO di Lumacheria Italiana, ha commentato il successo dell'evento sottolineando: 'Helix Energy rappresenta un ulteriore risultato dei continui studi condotti presso il nostro Istituto. Siamo orgogliosi di aver presentato questa straordinaria opportunità a Fiera Agricola Verona 2024. Questo evento segna un passo significativo in questa emozionante avventura. Vogliamo offrire agli allevatori che si affidano a noi la possibilità di diversificare le loro attività e accedere a nuove potenzialità di reddito attraverso l'agricoltura sostenibile e l'energia pulita.'

Franco Pancino, Direttore commerciale vendite dirette luce & gas di eVISO, ha sottolineato l'importanza della collaborazione, dicendo: 'Per noi di eVISO, specializzati nella fornitura di energia elettrica e gas, essere parte integrante di questa squadra è di fondamentale importanza. Siamo determinati a collaborare per portare avanti il progetto HELIX ENERGY e continuare a innovare nel settore dell'energia sostenibile. Questo evento rappresenta solo l'inizio di un percorso che ci vedrà lavorare insieme per un futuro migliore e più sostenibile, contribuendo all'acquisto e alla vendita di energia e promuovendo la sostenibilità ambientale.”

Nino Cussino, CEO del GRUPPO ESI IDROCENTRO che collabora da anni con l’Istituto Internazionale di Elicicoltura in qualità di partner per tutte le procedure di irrigazione degli impianti elicicoli di Chiocciola Metodo Cherasco, ha sottolineato “Questo progetto ha dimostrato in modo tangibile come la collaborazione tra aziende possa plasmare un futuro più sostenibile. HELIX ENERGY rimane un esempio positivo di come le sinergie tra settori diversi possano portare a soluzioni innovative e a un impatto positivo sull'ambiente e sull'agricoltura.”

Importanti anche i commenti delle Istituzioni.

L'Assessore all'Agricoltura della Regione Piemonte, Marco Protopapa, ha elogiato l'iniziativa, affermando: 'HELIX ENERGY rappresenta un importante passo avanti nel settore dell'agricoltura sostenibile e dell'energia pulita. Siamo orgogliosi di sostenere questo progetto e guardiamo con interesse al suo futuro sviluppo. La collaborazione tra aziende private, istituzioni e organizzazioni di ricerca è essenziale per affrontare le sfide ambientali e promuovere un'economia sostenibile.'

Il Senatore Giorgio Bergesio ha condiviso il suo apprezzamento, dichiarando: 'In un momento in cui la sostenibilità è fondamentale, progetti come HELIX ENERGY dimostrano che è possibile unire forze e idee innovative per creare un futuro migliore per tutti. La sinergia tra il settore privato e il supporto delle istituzioni è cruciale per realizzare progetti ambiziosi che contribuiscano al benessere della nostra società e dell'ambiente.”

Anche il lancio di "SNAIL BUDDY", la linea di prodotti a base di siero di lumaca dedicata agli animali domestici, è stato un grande successo. Questa nuova linea di prodotti, sviluppata da Snail Therapy Company, una componente del Polo dell'Elicicoltura di Cherasco, promette di portare benefici straordinari per la salute e il benessere degli animali domestici che ne diventeranno i principali testimonial.

Chiara Lovera, CEO di Snail Therapy Company, ha sottolineato l'importanza di questo nuovo traguardo, affermando: 'Il lancio di "SNAIL BUDDY" è stato fortemente voluto e pianificato per essere presentato a Fiera Agricola Verona, una delle Fiere che meglio rappresenta il mondo animale e naturale. SNAIL BUDDY è il nostro supereroe animale, una lumaca al servizio di altri animali, come cani e gatti. Questo prodotto incarna il nostro impegno per migliorare la vita degli amici a quattro zampe attraverso l'innovazione e la scienza dell'elicicoltura.'

Ottimi risultati anche per il reparto gastronomico di Lumacheria Italiana, guidato dal Direttore Commerciale Paolo Baratti, che ha esposto il campionario completo dei suoi prelibati piatti gastronomici. Fiera Agricola è stata anche l’opportunità di interagire con rappresentanti di importanti aziende della Grande Distribuzione Organizzata (GDO) italiana, confermando l'interesse sempre crescente per la gastronomia a base di lumache e il ruolo di spicco di Lumacheria Italiana nel settore alimentare.

HELIX ENERGY è molto più di un progetto, è un esempio tangibile di come la collaborazione, l'innovazione e l'impegno possano plasmare un futuro più sostenibile per tutti noi.

Si guarda ora con ottimismo a quello che verrà e alla continua crescita di Agrivoltaico ed Elicicoltura nel panorama dell'energia sostenibile e dell'agricoltura.