A Cossano Belbo corso BLSD per il personale dipendente e i neo-diciottenni

L'amministrazione comunale di Cossano Belbo ha organizzato lo scorso 3 febbraio un corso BLSD grazie alle competenze del personale della CRI coordinati da Creso Scapolan.

I 22 partecipanti, oltre all'utilizzo del defibrillatore, hanno appreso le manovre di rianimazione cardiopolmonare e la disostruzione di corpo estraneo su adulti e bambini, nonché le corrette manovre per mettere una persona in posizione laterale di sicurezza.

Come lo scorso anno la formazione è stata rivolta in particolare ai neo-diciottenni cossanesi, ai volontari ed ai consiglieri comunali sprovvisti di una formazione recente. Inoltre sono stati invitati i dipendenti comunali. "È importante che la formazione BLSD venga inserita in ogni luogo di lavoro" commentano dall'amministrazione comunale "a maggior ragione perché l'età lavorativa si è allungata, esponendo così le persone a sempre maggiori rischi cardiaci sul luogo di lavoro".

Meritevoli iniziative sono già state organizzate in passato ed altri momenti di formazione verranno organizzati nei prossimi mesi.

Negli anni la comunità di Cossano Belbo ha avuto il piacere di ricevere in omaggio 3 defibrillatori, posizionati in 3 luoghi di aggregazione: salone polifunzionale di Piazza Calleri, giardinetti-campo da calcio a 5 di piazza G. Balbo, ingresso municipio.

A questi, nei prossimi mesi, si intende aggiungerne un altro e posizionarlo presso il plesso scolastico di Cossano.