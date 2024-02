A Lesegno torna il Carnevale per i bambini

Visto il successo dello scorso anno, anche per il 2024, a Lesegno torna l'appuntamento con il Carnevale dei bambini.

L'evento, organizzato dalla Pro loco, è in programma domenica 11 febbraio dalle 14.30 e si svolgerà, come di consueto, in piazza. Per l'occasione saranno possibile gustare la tipica salsiccia, dolci del Carnevale e non solo.

"Grazie alla pro loco che si impegna ogni anno per realizzare questa iniziativa - il commento del sindaco Emanuele Rizzo - "Vi aspettiamo numerosi per condividere un momento di allegria dedicato soprattutto ai bambini, veri protagonisti del Carnevale".