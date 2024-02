A Roccaforte Mondovì un incontro sulla cura di beni comuni e patrimonio condiviso

Dopo il successo dell’appuntamento di gennaio, proseguono gli incontri di “Crescere comunità insieme in Unione Montana Mondolè”.



Il progetto, finanziato dalla Fondazione CRC nella cornice del bando Comunità in rilievo, vede il Comune di Frabosa Sottana ente capofila e nella cordata dei partner si inseriscono, in qualità di Comuni aggregati, Frabosa Soprana, Roccaforte Mondovì e Pianfei, con la partecipazione, in qualità di partner, anche del Comune di Villanova Mondovì. L’attività presentata alla Fondazione si pone come obiettivi l’incremento dei servizi per le famiglie in ambito socio-educativo, così che tutti gli studenti e le studentesse abbiano le stesse opportunità formative, il sostegno alle fasce deboli della popolazione migliorando le attività educative andando incontro alle richieste e alle esigenze di doposcuola e di attività extracurricolari e, infine, il contrasto allo spopolamento della montagna valorizzando le scuole dei territori marginali e la partecipazione pubblica e collettiva alla cura delle risorse territoriali.



Dopo l’azione 1, svoltasi tra il 2022 e il 2023, è ora iniziata l’azione 2, che prevede il “Patto di comunità educante”, cioè una serie di incontri aperti al pubblico finalizzati a far conoscere e ad aprire un dialogo sui Pilastri educativi, temi considerati di fondamentale importanza per dare efficacia alle intenzionalità educative su tutto il territorio coinvolto. La programmazione diffusa su tutti i Comuni coinvolti dal progetto punta proprio a rivolgersi a tutte le comunità che insistono sull’Unione Montana.



Il primo momento di dialogo, tenutosi a Frabosa Sottana il 15 gennaio, ha avuto come focus il Pilastro dell’educazione, dell’inclusione sociale e delle pari opportunità vedendo come ospite Michele Gagliardo di Libera.



Il secondo appuntamento è invece previsto per martedì 20 febbraio, sempre alle ore 20, presso la Crusà di Roccaforte Mondovì, in via IV Novembre 16. Ad accompagnare il pubblico in un confronto aperto e “comunitario” ci sarà Daniela Ciaffi di labsus – laboratorio per la sussidiarietà. Si entrerà così nel vivo di un ulteriore Pilastro educativo, quello inerente alla sostenibilità ambientale, alla cultura e al turismo. Daniela Ciaffi, esperta di beni comuni e amministrazione condivisa, ci condurrà in un percorso dedicato alla tutela di ciò che ci circonda e che condividiamo come società, dal prendersi cura del verde al rispettare la natura in senso ampio, l’ambiente, il paesaggio, i monumenti, così da prenderci cura, in ultimo, di noi stessi che li abitiamo quotidianamente.



Il desiderio, oltre che lo scopo sotteso a questo calendario di incontri, è che partecipino numerosi tutti i cittadini, ma in particolare coloro che rappresentano la “comunità educante” nel territorio coinvolto, quali gli insegnanti degli istituti comprensivi, insegnanti che quotidianamente affrontano insieme ai ragazzi le difficoltà del crescere in un mondo che cambia rapidamente e inesorabilmente anche in località che sembrano caratterizzate da una relativa lentezza. L’invito è quindi quello a prendere parte alle attività e a costruire un dibattito costruttivo sui temi proposti.



Gli appuntamenti proseguiranno poi con il seguente calendario:

• martedì 12 marzo ore 20 a Pianfei con Michele Gagliardo dell’associazione Libera per l’ultimo incontro del Pilastro educazione, inclusione sociale e pari opportunità;

• venerdì 22 marzo ore 20 a Frabosa Soprana con Daniela Ciaffi di labsus per l’ultimo incontro del Pilastro sostenibilità ambientale, cultura e turismo;



Gli incontri del “Patto di comunità educante” si concluderanno poi con un evento di restituzione nel corso della primavera.



Gli eventi di “Crescere comunità insieme in Unione Montana Mondolè” rappresentano un’occasione non solo per stare insieme, ma per informarsi e confrontarsi su tematiche di grande rilevanza sociale, un’opportunità per tutti coloro che vogliano davvero sentirsi parte di una comunità e contribuire, attraverso il dialogo, alla crescita del territorio e al confronto intergenerazionale.



Il progetto è realizzato in collaborazione con il consorzio socio-assistenziale del monregalese, la cooperativa Caracol, l’istituto comprensivo 2 di Mondovì e l’istituto comprensivo di Villanova Mondovì.



Per maggior informazioni chiamare il Mondolè Infopoint al numero 0174/244481.

Per prenotarsi accedere al link https://forms.gle/PRCELhPYQ5do3YSj9