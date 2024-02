Ad Alba l’incontro “Due anni dopo: cosa sta succedendo in Ucraina?”

Giunge al suo quarto evento la neonata associazione “In.differenti”, organizzando un incontro che si terrà presso il palazzo Mostre e Congressi “Giacomo Morra” ad Alba, alle ore 21 di venerdì 16 febbraio 2024.

L’incontro aperto al pubblico con ingresso gratuito e senza bisogno di prenotazione, mira a fare il punto sull’attuale situazione ucraina, a due anni dall’inizio della guerra.

In.differenti ha deciso di affrontare l’analisi del conflitto, dai suoi albori per poi giungere fino ad oggi, con l’intento di ricostruire i cambiamenti che si sono verificati in questo arco di tempo.

Per farlo hanno scelto una ospite autorevole, in grado di poter dare un contributo significativo e di spessore all’incontro, Anna Zafesova, esperta di Russia e Paesi ex sovietici, nonché collaboratrice di La Stampa, Il Foglio e Radio Radicale.

L’evento viene realizzato in collaborazione con la Fondazione “Ugo Cerrato” e con il “Comitato Razom”.

In.differenti è un’associazione albese nata grazie all'entusiasmo di un gruppo di studenti animati dalla voglia di fare qualcosa per la comunità, di non arrendersi al 'piattume', creando aggregazione attraverso la cultura.