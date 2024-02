Dogliani: bilancio positivo per l’Ufficio Turistico nel 2023

In attesa di inaugurare la nuova stagione turistica, l’Assessorato alla Promozione del Territorio e delle Manifestazioni del Comune di Dogliani è lieto di condividere un resoconto relativo all’anno appena conclusosi, che ha visto una notevole ripresa degli afflussi di visitatori.



L’Ufficio Turistico è stato aperto al pubblico dal mese di aprile a fine ottobre 2023, in particolare il martedì mattina, la giornata del sabato e la domenica mattina, registrando un aumento del 35% dei visitatori rispetto al 2022. Numerosi i turisti italiani - il 71% - dei quali il 66% provenienti dal Piemonte, il 17% dalla Lombardia, l’11% dalla Liguria ed il restante tra Veneto, Lazio, Trentino Alto Adige, Emilia Romagna, Toscana e Puglia. Abbiamo registrato un interessante passaggio di persone provenienti dai comuni limitrofi e dalla nostra cittadina stessa, interessati in particolare alle proposte outdoor - dalle escursioni a piedi ai sentieri da percorrere in e-bike, e alle opere architettoniche - prime fra tutte quelle realizzate da Giovanni Battista Schellino.



Il 24% dei turisti stranieri proviene dall’Unione Europea - il 31% dalla Germania, il 25% dall’Olanda, il 22% dalla Francia ed il restante tra Svizzera, Spagna, Belgio, Irlanda, Danimarca e Polonia - mentre il 5% da paesi extra UE tra i quali: Inghilterra, Cina, Stati Uniti, Cile, Israele e Brasile. Anche i visitatori stranieri si sono dimostrati molto interessati all’aspetto escursionistico e naturalistico del doglianese e dintorni, alla storia e alle opere del patrimonio storico ed artistico; discreto anche l’interesse per l’aspetto enogastronomico del territorio (dove acquistare o degustare vino e prodotti tipici), in particolare in concomitanza con lo svolgimento del Mercato dei Contadini delle Langhe il sabato mattina.



Per quanto riguarda gli eventi e le manifestazioni, non possiamo non citare il Festival della Tv - che anche lo scorso anno ha registrato un record di presenze; l’Antica Fiera della Ciliegia - che ha saputo rinnovarsi attraverso nuove iniziative, volte a soddisfare la curiosità dei visitatori - è stata anch’essa accolta con interesse.

La Fiera dei Santi - la cui protagonista indiscussa, che rende la manifestazione nota a livello nazionale, è la Cisrà - si è dimostrata anche nel 2023 un appuntamento immancabile della tradizione Doglianese, con la distribuzione di circa 3.000 scodelle dell’antico piatto. Grande interesse ha riscosso anche l’Itinerario dell’Enovago e il Presepe Vivente organizzato dalla Pro Loco di Castello.



Complessivamente il 2023 è stato un anno ricco, di eventi, appuntamenti e visitatori. E nonostante la gran parte delle informazioni siano reperibili online, la scelta di dedicare tempo e risorse nell’apertura di uno spazio fisico dedicato all’accoglienza dei turisti si è confermata vincente e arricchente sotto tutti i punti di vista. In particolare ad inizio ottobre abbiamo ricevuto la richiesta di organizzare una visita guidata per un gruppo di visitatori, la maggior parte dai quali ipovedenti e non vedenti. Se da un lato alcuni aspetti si prestino al racconto - come la storia, gli aneddoti e la curiosità - dall’altro lato ci sembrava impossibile poter tradurre in parole la bellezza delle nostre colline o le peculiarità delle architetture schelliniane. Ci siamo messi in gioco, lavorando sulle descrizioni e sul tentativo di raccontare non soltanto l’aspetto “fisico” di questo territorio, ma anche le sensazioni che esso riesce ad evocare con i suoi profumi, materiali, colori.

La visita e Dogliani sono state molto apprezzate e questo gruppo di visitatori ci ha permesso di riscoprire, insieme a loro - in una maniera totalmente nuova ed inaspettata - i luoghi che siamo abituati a vedere.