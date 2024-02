Febbraio tra carnevale e laboratori per i “Ragazzi della III Età” della Valle Stura

I prossimi mesi saranno ricchi di attività aggregative e formative per i Ragazzi della III età della Valle Stura: incontri intergenerazionali, corsi formativi, attività all’aperto e tanto altro.

Comune di Gaiola: Venerdì 9 febbraio, dalle ore 15, si terrà un pomeriggio di festa, merenda e racconti del carnevale di una volta presso gli spazi del Comune di Gaiola (piano terra, ex palestrina). Sono invitati a partecipare nonni e nonne con i/le rispettivi/e nipoti.

Inoltre, sempre a Gaiola, ha avuto avvio un laboratorio settimanale di maglia, uncinetto e cucito, tutti i venerdì mattina dalle 9:30 alle 11:30 (spazi al piano terra del municipio). L’attività è basata sul passaggio di competenze alla pari: non sono presenti professionisti o esperti di maglia e cucito ma sono gli stessi partecipanti che condividono i propri saperi e si supportano a vicenda nella realizzazione di piccoli manufatti. Un altro appuntamento ormai consolidato per il comune di Gaiola è l’apertura del centro incontri: tutti i martedì pomeriggio dalle 15 in avanti. Questo luogo sta raccogliendo un numero sempre più ampio di partecipanti e le principali attività svolte al suo interno sono il gioco di carte e della dama, qualche chiacchiera e un buon caffè in compagnia. Tutte le attività sono gratuite e la popolazione è invitata a partecipare e farne passaparola.

Comune di Roccasparvera: il comune di Roccasparvera è invece il protagonista di un corso sulla facilitazione digitale con i volontari dell’associazione AGE Uscire Insieme. I prossimi appuntamenti saranno giovedì 15 e 29 febbraio e giovedì 14 marzo, dalle ore 17 alle ore 18.30, negli spazi comunali adiacenti alla biblioteca. Per partecipare a questa attività è richiesta l’iscrizione.

I ragazzi della III età stanno lavorando alla realizzazione di un corteo mascherato per la sfilata del 25 febbraio a Demonte. Il tema sarà “Villa Arzilla - la casa di riposo degli anziani arzilli della Valle”. Questa occasione sarà motivo di scambio, divertimento e dimostrazione a tutta la comunità delle potenzialità degli anziani.

Per aggregarsi al gruppo contattare Alessia Bagnis (educatrice) al cell. 327 926 8399.

Per i mesi di marzo e aprile sono in programma, (le date sono ancora in fase di definizione), un percorso con la psicologa e psicoterapeuta Paola Bottasso nel comune di Demonte (sulle tecniche di meditazione, yoga della risata e scrittura creativa) e un corso di nordic walking nel comune di Vinadio.





Si ricorda che tutte le attività organizzate sono rivolte alla popolazione over 65 residente in Valle Stura ed è richiesto il tesseramento (gratuito) all’associazione Insieme Diamoci Una Mano. Per avere maggiori informazioni sulle attività proposte e in caso di difficoltà per gli spostamenti è possibile rivolgersi ad Alessia Bagnis, educatrice professionale della Cooperativa sociale Emmanuele, al 327 926 8399.





Tutto il programma di attività è realizzato grazie al lavoro e alla collaborazione tra l’organizzazione di volontariato Insieme Diamoci Una Mano, la Cooperativa Emmanuele, lo CSAC, l’Unione Montana Valle Stura e la Cooperativa Proposta 80.