Il "GiroMoro" ha fatto tappa alla casa di riposo di San Michele Mondovì

Mattinata di festa alla casa di riposo di San Michele Mondovì oggi, giovedì 8 febbraio, grazie alla visita del Moro (Mario Bosia) e della Bela (Francesca Battaglia) che, insieme alla Corte, hanno ballato e cantato con gli ospiti della struttura.

Un ringraziamento speciale alla cucina della casa di riposo, a Vilma del negozio 'Cit ma bel' per aver offerto le bugie, alle volontarie AVO, all’amministrazione comunale, alla direzione della casa di riposo e all’animatore Pasquale e un grazie a un bambino della primaria, Matteo, per aver realizzato tutte le mascherine per gli ospiti.

Ecco i prossimi appuntamenti del "GiroMoro":

Venerdì 9 febbraio 2024

Ore 9.00 Infanzia Piani Ore 9.30 Infanzia Borgato

Ore 10.15 Infanzia Vicoforte

Ore 11.00 Infanzia Torre Mondovì Via Umberto I, 35 Ore 11.45 Infanzia Niella Tanaro

Ore 15.00 Cà del Moro/Christ Carnevale senior: festa dei Centri Anziani Ore 16.30 Oratorio Altipiano – Festa anziani

Ore 17.30 Monastero Vasco - Festa dei bambini

Sabato 10 febbraio 2024

Ore 9.15 Casa di Riposo Sacra Famiglia Mondovì

Ore 10.00 Mercato a Mondovì (da fontana con girotondo bambini a Piazza Ferrero) Ore 10,30-11.30 Unoenergy Point (ex cappella di San Rocco)

Ore 16.00 Cà del Moro/Christ Carnevale dei bambini

Lunedì 12 febbraio 2024