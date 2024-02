Legambiente ancora in azione a Dogliani dopo un mese. "Abbandonati occhiali e stoffe"

I volontari di Legambiente Langhe e Roero hanno trovato un po' di tutto sui prati a bordo strada, in zona Nocello a Dogliani: dai barattoli di conserve, alle stoffe, passando per 4 paia di occhiali da donna in perfetto stato. Un mercato dell'inciviltà che fa arrabbiare, anche perché la stessa zona era stata liberata dai rifiuti poco più di un mese fa, lo scorso 30 dicembre.

Legambiente ha fatto un appello a tutta la cittadinanza: "Ci sono tanti centri di raccolta nei comuni a cui poter lasciare oggetti come gli occhiali da vista. Con un po' di impegno in più si possono fare due azioni positive: una a favore dell'ambiente e una, magari, rivolta a persone che hanno bisogno".