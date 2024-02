Parte ad Alba la campagna “Welfare animale” per la raccolta differenziata delle lattine dei mangimi [VIDEO]

Presentata oggi, 8 febbraio, in comune ad Alba la nuova campagna 'Welfare animale' denominata 'Il Posto giusto' che riguarda la raccolta differenziata delle lattine in alluminio del cibo animale.

L’iniziativa nasce per migliorare la gestione dei rifiuti indifferenziati, dando ai cittadini albesi la possibilità di reperire presso alcuni negozi specializzati in pet food dei sacchetti speciali, nei quali immettere scatolette, lattine, confezioni in acciaio banda stagnata, alluminio: nei pressi degli stessi punti vendita si troveranno i bidoni dove depositarli pieni.

Ciò consentirà di avere meno volumi nei sacchetti dell’indifferenziata, evitare che si strappino e anche intaccare meno il quantitativo assegnato. Per i negozianti, distribuire i sacchetti servirà a fidelizzare la clientela.

La raccolta nel territorio albese avverrà il giovedì in concomitanza con quella porta a porta per ristoranti e bar già attiva da tempo. Per i cittadini sarà anche il modo di avere più chiarezza su dove depositare i metalli.

L’assessore all’Ambiente Lorenzo Barbero si è occupato dell’iniziativa insieme alla collega Giulia Rosa, che ha svolto un’indagine preventiva sulle abitudini dei cittadini e spera in futuro di coinvolgere nel progetto anche la grande distribuzione.

La campagna partirà già nel mese di febbraio e per il momento sono tre i negozi che distribuiranno e raccoglieranno le lattine nella zona di Alba: Qua la Zampa, Zoolandia e Petmark.

“Contiamo di diminuire ulteriormente la quantità di rifiuti nella nostra città e tenere più pulito l’ambiente. - ha dichiarato l’assessore Barbero - "Questa campagna è legata ai servizi di igiene urbana, coinvolge il territorio, i negozi specializzati in pet food e speriamo i tanti cittadini che posseggono un animale domestico”.

'Il posto giusto' è una campagna promossa dalla Cooperativa E.R.I.C.A, presente con Alessandro Cane e sostenuta da ACA (Associazione Commercianti Albesi) presente con Elena Giachino, da Egea Ambiente e da STR (Sviluppo Tecnologia Ricerca).

Alcuni consigli per i tanti possessori di animali domestici raccomandati da E.R.I.C.A sono: scegliere prodotti compostabili, acquistare cibi sfusi, prediligere confezioni di grandi dimensioni e con meno imballaggio, differenziare correttamente tutte le tipologie di rifiuti generati.