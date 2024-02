Proseguono le attività dell'ANPI Carrù dedicate alle scuole

Nei prossimi mesi, in occasione delle celebrazioni per il giorno della Liberazione, Carrù ospiterà anche il concerto del gruppo folk piemontese "Madamé" che eseguirà un repertorio di canzoni popolari; a maggio, come da tradizione, verrà riproposto il pellegrinaggio a Sant' Anna di Stazzema, ottant'anni dopo l'eccidio, in collaborazione con l'Onlus Cordero di Montezemolo (leggi qui); in programma anche la "Passeggiata della Memoria" ai siti delle lapidi dei partigiani carrucesi.