Racconigi: il generale Carmelo Burgio presenta il suo libro sulla strage di Nassiriyah

Il racconto della strage di Nassiriyah, avvenuta 12 novembre 2003 nella città irachena, che vide un camion cisterna lanciarsi a tutta velocità, per poi esplodere di fronte all'ingresso della base militare Maestrale, quartier generale dei Carabinieri viene narrato stasera alle 20,30 a Racconigi nel salone Soms di via Carlo Costa 21.

Il generale di Corpo d’Armata Carmelo Burgio presenterà il libro “Nassiriyah, dall’attentato alla ricerca della verità”, che narra la storia dell’attentato e di un reparto da ricostruire.

L’autore dialogherà con Antonio Sanfrancesco, giornalista di Famiglia Cristiana.

I Carabinieri erano impegnati nella base militare irachena come unità specializzata multinazionale con funzioni di peacekeeping e assistenza umanitaria.

L’attentato provocò 28 morti, 19 italiani e 9 iracheni, l’esplosione fu così violenta da distruggere completamente la base Maestrale riducendola a un rudere.

Nato nel 1957, il generale Burgio ha preso parte a diverse missioni, inclusa la "Libano2" a Beirut, l'operazione Alba in Albania e le missioni Ifor e Sfor in Bosnia, dove ha ricoperto il ruolo di comandante del Battaglione Carabinieri Paracadutisti. Alla fine del 2003 è stato nominato Comandante del Reggimento Multinazionale Specializzato in Iraq, poco dopo l'attentato di Nassiriyah avvenuto il 12 novembre 2003. Questi incarichi rappresentano solo una parte delle responsabilità di Burgio, che nel giugno 2022 ha raggiunto l'età pensionabile.

Ingresso libero.