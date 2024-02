Rifreddo: Luis e la Bela Lasarderà portano il carnevale nelle scuole e in giro per il paese

Una visita che come sempre ha portato gioia, allegria, musica ed anche tanti dolcetti per bambini e personale scolastico. Più in dettaglio Luis e la Bela Lasardera si sono recati prima alla scuola dell’infanzia, dove nel grande salone centrale hanno incontrato i bimbi, tutti mascherati, cantato e ballato con loro e consegnato anche degli apprezzatissimi dolcetti. Lo stesso cerimoniale si è tenuto alla scuola primaria dove i bambini si sono riuniti nel nuovo salone polivalente al piano seminterrato dell’edificio per permettere loro di apprezzare al meglio l’intrattenimento musicale e trascorrere un’oretta di gioia e allegria con i gruppi mascherati della zona.