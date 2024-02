Saluzzo, il dottor Nicola Launaro primario della Fisiopatologia Respiratoria

Il dottor Nicola Launaro, già direttore sostituto della struttura complessa di Fisiopatologia Respiratoria dell’Asl CN1 con sede a Saluzzo, è stato nominato primario della stessa.

Il dottor Launaro ha iniziato la sua carriera presso il Servizio di Anestesia e Rianimazione dell’Usl 44 di Pinerolo nel 1990, per trasferirsi poi a Savigliano e, nel febbraio 1996, a Saluzzo, sempre come dirigente medico del servizio di Anestesia e Rianimazione. A Saluzzo ha ampliato l’attività della Fisiopatologia Respiratoria con la diagnostica dei disturbi respiratori del sonno. Sin dal 1994 ha iniziato un’esperienza di trattamento ventilatorio domiciliare con consulenze anche fuori Asl.

Diventa responsabile prima della struttura semplice di ventiloterapia domiciliare dell’Asl CN1, poi della struttura dipartimentale Fisiopatologia Respiratoria e Ventiloterapia dal 2013 al 2019, quindi passa a dirigere, in qualità di sostituto, la struttura complessa.

Il servizio, che segue circa 2mila pazienti in ventilazione invasiva e non, è centro di riferimento per la provincia di Cuneo per la gestione dei pazienti neuromuscolari. Il dottor Launaro è anche responsabile della terapia intensiva respiratoria con 4 letti per il trattamento dei pazienti con insufficienza respiratoria acuta o conica riacutizzata.