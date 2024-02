Successo per l’assemblea annuale del Polo AGRIFOOD: grande partecipazione e ottimi risultati, condivisi con gli oltre 170 associati

Venerdì 2 febbraio, presso l’aula magna del Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari dell’Università di Torino a Cuneo, si è tenuta l’Assemblea annuale del Polo AGRIFOOD.

Un momento importante che ha permesso di fare il punto sulle attività svolte, presentare quelle in atto, pianificare le azioni future con l’obiettivo chiaro di continuare a crescere al fine di incrementare la ricerca e l’innovazione in campo agroalimentare.

L’Assemblea ha registrato una significativa partecipazione di imprese, tra cui molte start-up innovative, enti di ricerca ed Università piemontesi (erano presenti Università di Torino, Università del Piemonte Orientale, Politecnico di Torino, Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo) confermando come la sinergia orizzontale, fatta di collaborazione tra attori del settore con competenze trasversali, sia portatrice di valori aggiunti capaci di creare innovazione rendendo così possibile le transizioni ecologica, digitale e di benessere e comunità.

Il 2023 ha visto l’ingresso nel Polo AGRIFOOD di 16 nuovi aderenti a fronte di 174 associati totali. Rilevanti anche gli oltre 45 milioni di euro di investimenti in ricerca e sviluppo che la rete del Polo ha favorito in oltre 10 anni di attività. L’innovazione è un fattore cruciale per lo sviluppo del tessuto produttivo e di tutto il territorio, anche e soprattutto in campo agroalimentare, strettamente connesso con le persone, il loro benessere e la loro salute. Innovare vuol dire ottimizzare i processi produttivi migliorando l’efficienza delle aziende; modernizzare gli stessi per ridurre gli sprechi ed incrementare la sostenibilità anche in chiave economica e di governance; aumentare la qualità dei prodotti e svilupparne di nuovi; valorizzare le eccellenze del territorio attraverso le tecnologie più moderne, quali la tracciabilità digitale; costruire e consolidare competitività anche per mercati globali. Di questo si è parlato, presentando tutte le opportunità oggi aperte e prossime alla partenza dei progetti seguiti da Polo, quali le iniziative Pnrr Agritech e Nodes e il nuovo Digital Innovation Hub Chedih. Forti le sinergie anche con gli enti locali: il Parco del Monviso ha presentato il qr code realizzato dal Polo AGRIFOOD in collaborazione con Aspromiele per valorizzare il “Miele Biosfera MAB Monviso”.

L’Assemblea del Polo AGRIFOOD è stata organizzata da M.I.A.C. che, come ente gestore del Polo, ha espresso la propria soddisfazione per i risultati ottenuti e per le progettualità future, soprattutto in un contesto come quello attuale, dove le difficoltà che il settore sta affrontando sono tante e richiedono un’apertura capace di cogliere ogni opportunità disponibile.

"Un bilancio più che positivo – commenta Dario Vallauri, vicedirettore M.I.A.C. e responsabile del Polo AGRIFOOD – il clima dell’Assemblea di quest’anno è stato ottimo, sia per la partecipazione attiva e propositiva di imprese, università ed enti di ricerca, sia per i contenuti presentati. Abbiamo celebrato i risultati, certo, ma continuiamo a lavorare affinché le sfide di innovazione, sviluppo, competitività e transizione del settore agroalimentare siano affrontate e vinte. L’obiettivo è garantire crescita e futuro a tutto il comparto e, grazie alle reti di collaborazione virtuosa, generare effetti positivi benefici per la comunità tutta e l’ambiente".

Il Presidente Marcello Cavallo ha sottolineato come avere uno dei sette Poli di Innovazione della Regione Piemonte a Cuneo sia per la Provincia un motivo di orgoglio, poiché rappresenta un’eccellenza capace di rispondere concretamente ai bisogni dell’intero territorio regionale tradizionalmente vocato all’agroalimentare. Parole di fiducia anche della direttrice Cristina Allisiardi che conferma la volontà ambiziosa di proseguire il percorso, iniziato con l’approvazione del piano strategico di sviluppo industriale dell’area M.I.A.C., verso un’evoluzione a medio-lungo termine che realizzi servizi innovativi a beneficio del territorio, dei soci e delle imprese.

L’Assemblea del Polo AGRIFOOD è stata un’occasione di confronto anche con i soci M.I.A.C., che, con la loro presenza, hanno testimoniato l’interesse ad aprire linee di dialogo costruttivo.