Tappa morettese per il club Lions Scarnafigi - Piana del Varaita per parlare di viaggi sulle due ruote

Serata di apertura del nuovo anno del club Lions Scarnafigi - Piana del Varaita, con una tappa a Moretta in cui è stato ospite Enrico Prat torinese, veterinario, morettese di adozione da fine degli anni ‘70 che ha illustrato il suo reportage di viaggi alla scoperta di diverse culture.

Prat, attivo in politica, per 19 anni in Consiglio come consigliere di minoranza, assessore, vicesindaco e sindaco, ha raccontato la sua passione per la motocicletta iniziata all'età di sedici anni, andando da Torino in Francia, per assistere alla celebre 24 ore di Le Mans.

Nel suo amarcord ci sono tanti viaggi, iniziati da ragazzino seguendo il padre ingegnere. Sono viaggi sulle due ruote, tutti all’insegna del massimo risparmio e del cercare di vivere integrandosi con la vita locale conoscendo abitudini e usanze del posto. E’ stato anche in Burkina Faso e Niger come volontario e si è occupato di piccoli caseifici e pozzi fotovoltaici per la cura degli orti.

Con orgoglio ha dichiarato: "non sono mai stato fermo in tutta la mia vita con la mia amata motocicletta".

La serata ha dato avvio al programma del sodalizio che prevede a breve un meeting interclub con il lions Saluzzo-Savigliano, riguardante la tematica dell’ictus. Il presidente Luca Mellano, ha annunciato l’appuntamento di sabato 9 marzo al Monastero della Stella di Saluzzo, con il coro degli Afasici di Fossano, nel pomeriggio alle 16,30. "Molti i progetti in corso insieme all’ingresso di nuovi soci e quindi nuova linfa per il club".