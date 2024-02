Comprare una seconda casa e metterla a rendita: i consigli degli esperti

Dopo una crescita esponenziale dei tassi dei mutui, finalmente da dicembre abbiamo potuto assistere ad un ridimensionamento mettendo le famiglie nella posizione di valutare un acquisto. Mentre c’è chi pensa di fare il grande passo comprando il primo mobile accedendo alle numerose agevolazioni fiscali collegate, c’è chi sta valutando come far fruttare il gruzzoletto messo da parte con impegno e dedizione.

Uno dei consigli degli esperti è sicuramente quello di investire nel mattone: un immobile di proprietà, seppur comporti alcune tasse, può essere messo a rendita e fornire un’entrata aggiuntiva utile al bilancio familiare.

Seconda casa come reddito: quali sono le opzioni?

Secondo i professionisti del settore, l’investimento nel mattone continua a risultare particolarmente proficuo soprattutto se fatto in zone ambite. Da una parte le grandi città come Milano e Roma dove la richiesta è altissima: qui si può scegliere di ristrutturare per rivendere ad un prezzo maggiorato oppure inserirsi nel mercato degli affitti.

L’altra opzione disponibile è quella della locazione: non solo le grandi metropoli o località di interesse universitario ma soprattutto le zone turistiche dove, con affitti brevi e tassazioni agevolate, si può mettere da parte una somma interessante.

Evitare il fai da te: affidarsi ai professionisti di Giano-Group.it

Se stai valutando di comprare una seconda casa per poter avere un reddito aggiuntivo utile per le finanze della tua famiglia, lo step fondamentale è evitare il fai da te e affidarsi ad esperti del settore come il team di compravendite e servizi immobiliari di Giano-group.it che dal 2016 si occupa di offrire consulenza, guida a vendite e acquisti, supporto nella valutazione di mutui e prestiti e persino valutazioni legate al mondo delle ristrutturazioni.

Il gruppo con sede nel Salento, è stato fondato da Cosimo Rosafio che dopo anni di esperienza come agente immobiliare abilitato ha deciso di avviare un proprio progetto affiancandosi a chi desidera fare un investimento.

Analisi di mercato

Prima di procedere, è fondamentale fare una ricerca approfondita sul mercato immobiliare locale: parti analizzando i trend di prezzo nella zona, la domanda e l’offerta di immobili in affitto, e la media dei rendimenti da locazione; in questo modo potrai capire se l’investimento potrebbe essere redditizio e definire il prezzo di affitto giusto per la tua proprietà. Mai come in questo step, un professionista specializzato nel settore potrebbe risultarti d’aiuto.

L’acquisto di una seconda casa comporta diversi costi, oltre al prezzo: le tasse, le spese condominiali, l’assicurazione, la manutenzione e eventuali ristrutturazioni possono incidere significativamente sulla tua redditività. Ti possiamo suggerire, con l’aiuto di uno specialista, di redigere un piano finanziario dettagliato per valutare tutti i costi coinvolti e assicurarti che l’investimento sia sostenibile a lungo termine.

Che tipo di abitazione scegliere?

Gli esperti consigliano, per motivi prettamente finanziari ma anche di gestione stessa, di optare soprattutto per bilocali e trilocali che risultano essere tra i più richiesti sia in ambito di affitto che di compravendita.

Oltre ad avere un costo di gestione sostenibile, solitamente hanno un ottimo rapporto qualità prezzo e con un po’ di risparmi da parte permettono di avere mutui più brevi rispetto ad una soluzione indipendente.