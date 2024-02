Pay per click e Google Ads: i vantaggi per le aziende che vogliono promuoversi con successo online

Oggi come oggi, avere un business e non essere presenti online è, quasi sempre, una scelta fallimentare. Gli ultimi anni ci hanno insegnato mai come prima l'importanza di presidiare la rete in maniera strategica. Uno degli strumenti più utili per riuscirci è il ricorso al pay per click e, in particolare, al network Google Ads (ex Google Adwords).

I vantaggi del suo utilizzo sono diversi. Il principale è il suo essere legato al motore di ricerca numero uno al mondo. Google, dinnanzi ad annunci pubblicitari pertinenti sulla base di una determinata chiave di ricerca, procede a posizionarli sopra i risultati organici, il che aumenta le chance di essere visti da un target di potenziali clienti estremamente profilati.

Abbiamo appena nominato i risultati organici, ossia quelli che si ottengono migliorando il posizionamento sul motore di ricerca senza ricorrere ad annunci a pagamento ma con la SEO (Search Engine Optimization), ricordando l'importanza di non trascurarli.

Associare l'impegno su questo fronte al lavoro con Google Ads permette di migliorare notevolmente, oltre ai numeri delle visite veri e propri, anche la notorietà del brand. Essenziale, però, è farsi affiancare da un partner qualificato come Trovato Agency, digital company con clienti in tutta Italia e non solo.

Tornando con il focus specifico sui vantaggi dell'utilizzo di Google Ads nella propria strategia web, un doveroso cenno è da dedicare alla possibilità di apprezzare i risultati velocemente. Dopo l'approvazione della campagna, infatti, gli annunci iniziano praticamente subito a generare traffico. Con la SEO, invece, possono essere necessari anche diversi mesi (questo non vuol dire, ribadiamo, che il lavoro sul posizionamento organico debba essere messo in secondo piano).

Google Ads permette altresì di avere, grazie alla sezione Analytics, la situazione sotto controllo in ogni momento, con la conseguente possibilità, quando necessario, di "aggiustare il tiro".

Da rammentare è poi il fatto che, grazie alla personalizzazione delle landing page, ossia le pagine dove atterrano gli utenti che cliccano sull'annuncio, è possibile targettizzare il proprio pubblico in una maniera che, a ragion veduta, si può definire chirurgica, con l'ovvia consapevolezza di parlare a chi è realmente interessato a determinati prodotti e/o servizi.

Con un costo a singolo click che dipende dal livello di competizione su una determinata parola chiave, Google Ads va approcciato ragionando non in ottica di spesa ma di ROI (ritorno dell'investimento). Secondo le statistiche ufficiali di Big G, la media per ogni euro speso in pay per click su Google Ads è pari a 2 euro di guadagno per le aziende.