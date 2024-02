Quali sono i rischi delle estensioni delle ciglia

Le estensioni delle ciglia attualmente godono di grande popolarità tra le donne. Dopotutto, quale donna non vorrebbe avere ciglia belle, lunghe e ricurve. In un salone di bellezza, sottoponendosi ad un trattamento di estensioni delle ciglia, è possibile ottenere tale effetto. Un numero crescente di rappresentanti del sesso femminile decide di estendere le ciglia, poiché l'effetto ottenuto a un costo relativamente basso è spesso spettacolare.

Sebbene l'estensione delle ciglia sia un trattamento semplice, come ogni intervento, può comportare alcuni rischi. Soprattutto se viene eseguito da una persona non sufficientemente formata o con prodotti di scarsa qualità. In questo articolo cercheremo di presentare quali rischi possono comportare le estensioni delle ciglia.

Allergia come rischio principale del trattamento di estensione delle ciglia

La reazione allergica dopo il trattamento di estensione delle ciglia riguarda più spesso la colla per ciglia. Gli ingredienti volatili contenuti nella colla per ciglia, durante l'estensione, evaporano e entrano negli occhi. Di solito, ciò si traduce solo in arrossamento e lacrimazione degli occhi, che scompare dopo un breve periodo. Tuttavia, nelle persone particolarmente sensibili e allergiche, gli effetti possono essere un po' peggiori. In tali individui, i sintomi dell'allergia non scompariranno, ma si intensificheranno nel tempo. Può anche verificarsi un gonfiore delle palpebre. Tutto ciò può comportare un trattamento a lungo termine. L'allergia potrebbe non manifestarsi al primo trattamento. Può apparire anche dopo diversi anni. Pertanto, è importante che lo stilista di ciglia lavori con colla di buona qualità. E meglio se usa colla per ciglia finte anallergica poiché questa colla, essendo una colla senza vapore, non dovrebbe causare allergie. È importante sottolineare che il cianoacrilato contenuto nelle colle è solitamente il principale colpevole delle allergie. Pertanto, vale la pena controllare quale colla usa lo stilista.

Ciglia indebolite e cadute

Le estensioni regolari delle ciglia danneggiano i follicoli piliferi. Di conseguenza, le ciglia iniziano a cadere. È noto che le ciglia hanno il loro ciclo e cadono naturalmente. Tuttavia, l'applicazione di ciglia finte provoca la loro caduta aumentata. Le ciglia finte, specialmente quelle più spesse e più lunghe, o ancor più quelle con decorazioni, appesantiscono le ciglia naturali, che si indeboliscono notevolmente. A volte le donne vogliono smettere di fare trattamenti di estensione delle ciglia, ma la condizione delle loro ciglia naturali non lo permette. Perché le loro ciglia naturali sono in condizioni molto deboli e si presentano male se non estese.

Infiammazione della congiuntiva e dei bordi delle palpebre

Purtroppo, le ciglia finte aumentano la probabilità di varie infezioni. Ciò è dovuto al fatto che polvere, batteri e sporco si depositano sulle ciglia estese. Ciò spesso porta allo sviluppo di infezioni fungine o batteriche. Anche se si assicura l'igiene adeguata e si prende cura delle ciglia estese, anche un tocco inconsapevole della palpebra durante il giorno può portare a infezioni. Le infezioni più comuni sono l'infiammazione dei bordi delle palpebre e della congiuntiva. Se rilevate e trattate rapidamente, di solito non comportano un grande rischio. Tuttavia, nei casi più gravi, può verificarsi un danno all'epitelio della cornea.

Occlusione dei dotti delle ghiandole sebacee

Se lo stilista applica impropriamente la colla, può verificarsi un'occlusione dei dotti delle ghiandole sebacee sulle palpebre. Queste ghiandole secernono un film lacrimale che protegge la superficie dell'occhio. Se si verifica l'occlusione, possono svilupparsi alterazioni infiammatorie come orzaioli o calazi. Se non si interviene in tempo, possono verificarsi danni alla cornea e persino problemi di vista.

Cosa fare per ridurre il rischio di effetti negativi dell'estensione delle ciglia?

La cosa più importante è utilizzare i servizi di un salone di bellezza solido e rinomato e di uno stilista di ciglia adeguatamente formato. Questo stilista dovrebbe lavorare con prodotti testati e non allergizzanti. Ricorda di lavare gli occhi con soluzione salina dopo il trattamento. È anche importante l'igiene adeguata delle palpebre. È meglio pulire le palpebre due volte al giorno con un prodotto speciale. È utile utilizzare gocce che idratano gli occhi.

Il rischio associato alle estensioni delle ciglia non significa che si debba rinunciare ad esse. Di per sé non è pericoloso. È importante chi lo eseguirà e con quali prodotti. È anche importante ricordare l'igiene adeguata della zona degli occhi dopo il trattamento.