Saluzzo, al teatro Magda Olivero va in scena "Gli uomini...che delusione"

Sabato 10 febbraio alle 21 prosegue la stagione teatrale dialettale organizzata da RatatojAPS in collaborazione con la compagnia “I Mach Fina Lì” di Cervignasco al Cinema Teatro Magda Olivero, con lo spettacolo “Gli uomini… che delusion!”, una commedia in due atti di Secondino Trivero, portata in scena dall’APS “Siparietto di San Matteo” di Moncalieri.

Lo spettacolo vede la regia di Dino Trivero.Il costo del biglietto è di 8 euro. Per prenotare il posto, contattare il numero 329 0488854. Informazioni ulteriori su www.cinemateatromagdaolivero.it.

Lo spettacolo parla di Giorgio Perinetto, detto Giors, che di mestiere fa il rigattiere e affitta un negozio-laboratorio in un cortile di un condominio in zona Porta Palazzo a Torino: vive di espedienti tra mille vicissitudini ed è pieno di debiti. Con lui opera un certo Melchiorre Garitola, detto Ciutin, che è un vecchio ladro che cerca di sopravvivere e che in passato è entrato e uscito spesso di prigione.

Entrambi si trovano in villeggiatura in una zona turistica di montagna della Valle di Susa. Improvvisamente muore Evaristo, uno zio di Giorgio, celibe e senza figli. All’eredità partecipano anche le cugine Matilde e Luisa con finale a sorpresa.

In questa pensione di montagna oltre ai protagonisti della vicenda si trova una moltitudine diparenti di Ernestina, moglie di Giorgio, la sua amica Carlotta ed amici come Valeria, Carla, il Capitano Borla. A completare il quadro si trovano i villeggianti Casimiro e la sorella Miranda, il postino il signor Pompeo, l’attraente vedova padrona della pensione Valentina e la fedele inserviente Aurora.

Non manca inoltre il Notaio Morino per dirimere la questione ereditaria il tutto in un susseguirsi di scenette comiche ed esilaranti.

Sul palcoscenico saliranno Dino Trivero, Alberto Moret, Elena Gaveglio, Tonina Gerbino,Mario Borghino, Mariangela Facelli, Gabriella Mosca, Rosella Gay, Rosanna Molinaro, DinoCampagna, Kathy Finotto, Rosa Casalino, Maria Luisa Zanini, Valter Fusero, Paolo Ferrandi,Pierangelo Cauda.