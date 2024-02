"Sovversive due", la rassegna parte con una risata: “Troppe donne” è già sold out

Ed eccole di nuovo. Tornano le Sovversive, già con un boom d’avvio.

Atteso, dopo il successo dello scorso anno, si apre il programma di Sovversive 2024. Lo spettacolo inaugurale “Troppe donne” di e con Giorgia Goldini attrice comica e performer, è già sold out, venerdì 16 febbraio, al Magda Olivero.

Ma la nuova avventura della kermesse che ha, quest’anno, come tema bandiera l’autostima, propone una teoria di appuntamenti da valutare.

Le iscrizioni ai laboratori e incontri saranno aperti dalla serata inaugurale, venerdì 16.

L’obiettivo è lo stesso: lo dice il titolo che incarna il suo significato più guerriero e performante. “Vuole scardinare i tabù, i luogi comuni, le frasi fatte per andare a scavare nel non detto, nel sentito e vissuto dell’universo femminile. Facendolo in modo originale, leggero, ironico, ma non superficiale". Come è stato lo scorso anno con i temi della sessualità e menopausa trattati attraverso 3 spettacoli, 2 laboratori e 1 mostra d'arte.

"E, con una soddisfazione personale grande e bellissima - commenta la direttrice artistica e curatrice Anna Chiara Busso - perchè la risposta delle/dei saluzzesi (ebbene sì, anche qualche uomo...) è stata forte, grata, entusiasta".

Dietro a lei una squadra di sei imprenditrici del territorio (per il 2024): Cinzia Aimone, Ivana Casale, Barbara Imbimbo, Maurizia Mana, Laura Mancardo e Federica Pescarmona che credono nella mission e che, con il loro contributo consentono a tutti, l’ingresso gratuito alle proposte.

“E’ importante conoscere meglio sè stesse per superare ostacoli e paura. In questa seconda stagione, con il focus sull’autostima, ovvero sui giudizi valutativi che ognuno ha di sè, lo scopo è aiutare a esprimerci meglio, scoprendoci meno sole e capaci di sorridere bonariamente dei propri limiti".

“Che è il primo passo per accettarli - aggiunge Anna Chiara - definendo l’autostima un problema “spinoso” che spesso condiziona la propria realizzazione nella sfera privata e professionale.

Il tema sarà affrontato con spettacoli comici (2), per iniziare e chiudere con una risata e da laboratori,conferenze, incontri all’antico palazzo (grazie alla nuova collaborazione con la cooperativa sociale Ur-ca) tenuti da psicoterapeute, naturopate, sessuologhe.

Ecco il programma al via.

Venerdì 16 febbraio al Magda Olivero, Giorgia Goldini alza il sipario sulla rassegna con lo spettacolo “Troppe donne”, portato con successo su molti palcoscenici italiani.(sold out).

Nella stessa giornata, alle 18 al Quartiere di piazza Montebello la blogger e scrittrice torinese Enrica Tesio, presenta il suo libro.

Giovedì 22 febbraio alle 20.30 all’antico palazzo comunale l’incontro “Ripartiamo da qui?” confronto con la dottoressa Noemi Fiore (psiconcologa Lilt) e con la dottoressa Pignata (psiconcologa del servizio Psicologia AsICN1) dedicato ai caregiver. Come evitare di trattare la persona ammalata come un semplice corpo medicalizzato ma tornare a conoscerla ed avvicinarla anche dopo il cambiamento.

In questa occasione verrà presentato il libro FUORI DI TE(s)TTA in cui l'autrice, Cristina Ferroni, racconterà della sua esperienza sia come caregiver che come malata oncologica mettendo l'accento su come la risata e l'ironia siano state il suo strumento per la guarigione.

Sabato 2/16 marzo e 6 aprile dalle 9.30 alle 13 (antico palazzo comunale) “RaccontiAmoci” - laboratorio di scrittura autobiografica tenuto dalla professoressa Serena Covella. Si approcceranno esercizi di scrittura creativa partendo da spunti letterari, poesie, canzoni per riscoprire la narrazione di sè in un contesto protetto, privo di giudizio, accogliente.

Giovedì 7/14 e 21 marzo dalle 20.30 alle 22.30 - antico palazzo comunale "Riscoprirsi" dialogo tra corpo femminilità e sessualità. Laboratorio per pazienti oncologiche tenuto dalla dottoressa Noemi Fiore - collaboratrice Lilt Cuneo.

In questo percorso, comprensivo di un incontro di danzaterapia tenuto da Anna Cadorin, si offrirà un tempo e uno spazio protetto in cui parlare e confrontarsi sul nuovo modo di sentire il proprio corpo.

Venerdì 8 e 15 marzo dalle 17 alle 19, sempre all’antico palazzo comunale “Amarsi e regolarsi”: laboratori per ragazzi dai 14 ai 18 anni tenuto dalla dottoressa Isabella Bodino. Quante volte una bassa autostima ha rischiato di essere il motivo per cui prevaricare e farsi prevaricare? Quanto è importante invece ascoltare se stessi e capire quando fermare l'invasione del proprio spazio e accettare di non invadere lo spazio altrui. Focus sulla gestione del rifiuto (elemento importante alla luce dei sempre più frequenti fatti di cronaca).

La chiusura di Sovversive sarà venerdì 5 aprile alle 20.45, Teatro Magda Olivero con lo spettacolo "Svergognata" di e con Antonella Questa (LaQ - Produzioni).

Prenotazioni via wapp al 351/9038507 dal 16 febbraio, dopo la serata di inaugurazione della rassegna.

