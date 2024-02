“Stelle di Broadway”, al Politeama di Bra un viaggio musicale nel mitico distretto dei teatri di New York

Sabato 17 febbraio alle 21 arriva al Politeama di Bra “Stelle di Broadway”, spettacolo nato da un’idea di Corrado Abbati che, un musical dopo l’altro, coinvolge gli spettatori in un viaggio tra i più prestigiosi palcoscenici del mitico distretto dei teatri di New York, dove i sogni diventano realtà: i presenti potranno “cantare sotto la pioggia”, incontrare “my fair lady”, stringersi “tutti insieme appassionatamente”, rivedere “Evita” sul suo balcone, o ancora lasciarsi trascinare da Ginger e Fred in uno scatenato tip tap. L’appuntamento rientra tra gli spettacoli fuori abbonamento.

Le diverse estrazioni degli interpreti in scena fanno sì che l’esperienza di ognuno si fonda sul palco con quella degli altri, creando una ricchezza di sfumature che si riverberano in una amalgama straordinaria; una performance in cui canto, ballo, musica, diventano il tutt’uno tipico del genere musical: emozioni e divertimento accenderanno nel pubblico la voglia di cantare, ballare, ridere.



I biglietti singoli per la stagione 2023/24 sono in vendita al costo di 23 Euro; ridotto 20 Euro per gli over 65 e gli under 26. È possibile acquistarli di persona tutti i lunedì dalle 16 alle 19 presso il botteghino del Teatro Politeama, in piazza Carlo Alberto (si ricorda che non sono consentiti pagamenti in contanti) e sul sito www.ticket.it.

Mercoledì 21 febbraio verrà recuperata la data inizialmente prevista per novembre 2023 dell’Otello; mentre l’appuntamento successivo della stagione è con “L’onesto fantasma”, domenica 3 marzo: alternando momenti realistici a scene shakespeariane, la commedia è un modo originale di rileggere l’Amleto dal punto di vista del fantasma. Sia “L’Otello” che “L’onesto fantasma” sono già sold out.



Tutti i titoli della nuova stagione del teatro Politeama Boglione si trovano sul sito www.turismoinbra.it. Maggiori informazioni all’Ufficio Cultura e Manifestazioni del Comune di Bra, in piazza Caduti per la Libertà 20, chiamando il numero 0172.430185 o scrivendo a turismo@comune.bra.cn.it.