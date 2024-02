Armo-Cantarana, Bergesio (Lega): “Con l’inserimento nei progetti prioritari Anas si passa dalle parole ai fatti”

“Passi avanti importanti verso la realizzazione e il completamento di arterie fondamentali per la viabilità del nostro territorio”.

Lo afferma il senatore Giorgio Maria Bergesio (Lega) commentando la conferma, da parte del viceministro a Infrastrutture e Trasporti Edoardo Rixi, dell’inserimento, nella proposta di contratto Anas, della Armo-Cantarana tra gli impegni di progettazione che potranno essere avviati entro la fine dell’anno, per completare l’iter entro i primi mesi del 2026 e predisporre l’affidamento.

“E’ fondamentale che quest’opera venga finalmente inserita tra gli impegni prioritari di progettazione Anas e di questo ringrazio il Viceministro Rixi e il ministro Matteo Salvini per l’attenzione con cui stanno seguendo la viabilità piemontese e ligure”, dice Bergesio.

Per il versante ligure, dopo anni di attesa, il contratto Anas, ancora da approvare, include anche progressi per l’Aurelia bis tra Sanremo e Ventimiglia: è stata infatti individuata l’alternativa preferibile dal territorio ed è previsto lo sviluppo del progetto di fattibilità tecnico economica del lotto funzionale Camporosso-Ventimiglia e della variante di Sanremo.

Novità anche per il Monregalese: “Per la tangenziale di Mondovì, è stato completato l’iter procedurale sul Progetto Definitivo e si sta avviando il Progetto Esecutivo per la gara di appalto prevista entro l'anno”, spiega il Senatore, Vicepresidente Commissione Attività produttive.

“Siamo in attesa dell’approvazione da parte del Cipess, Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile, dell’accordo di programma, ma i nuovi sviluppi confermano l’impegno del Governo nei confronti della viabilità del nostro territorio e su opere fondamentali che per decenni sono rimaste chiuse nei cassetti del Ministero. Le infrastrutture sono cruciali per garantire la sicurezza dei trasporti e lo sviluppo del Paese e finalmente oggi possiamo davvero dire che si sta passando dalle parole ai fatti”, conclude il Senatore Bergesio.