Biathlon, Europei Junior: Francesca Brocchiero ai piedi del podio nella 12,5km individuale di Jakuszyce

Quarto posto per Francesca Brocchiero nella 12,5km individuale che ha inaugurato i Campionati Europei Junior a Jakuszyce, in Polonia.

La diciannovenne cuneese ha completato la prova con un solo errore al tiro (0-1-0-0), mancando per soli cinque secondi l’appuntamento con il podio, a vantaggio della ceca Heda Mikolasova (0-1-0-1) che si è messa al collo la medaglia di bronzo.

La vittoria è andata all’austriaca Anna Andexer, infallibile al poligono per imporsi dopo 39’56″1 di gara con un margine di 3’11″1 sulla connazionale Leonie Pitzer (0-0-0-1) e 3’39″5 su Mikosalova.

Quarto posto quindi per Brocchiero a 3’44″5 mentre un maggior numero di errori ha impedito ad Astrid Plosch (1-0-1-2, +8’14) e Fabiana Carpella (1-2-1-1, +8’17) di andare oltre la 26esima e la 27esima piazza. A seguire, 43esimo posto quindi per Birgit Schölzhorn (2-4-0-1), 45esimo per Gaia Brunello (0-1-1-4) e 49esimo per Serena Del Fabbro (2-0-2-3).