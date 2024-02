Calcio femminile: Freedom FC Women, nel weekend scendono in campo anche Primavera 2 e Futsal

Non solo la Serie B, ma weekend di gare ed impegni anche per le altre compagini della Freedom FC Women.

In attesa dell'inizio della seconda fase per quanto concerne Under 12, Under 15 ed Under 17 (che, comunque, continuano il serrato programma di allenamenti), nel fine settimana torna in campo la Primavera 2: la formazione guidata da mister Enrico Morengo, infatti, ospiterà sul sintetico del Parco della Gioventù la capolista finora indiscussa del Girone A, il Como. Fischio d'inizio alle 14.30 di sabato 10 febbraio: match estremamente impegnativo per le biancoblu, che proveranno a tenere testa ad un'avversaria che ha ottenuto ben 31 punti in 11 gare di campionato, frutto di 10 vittorie ed un solo pareggio (la Freedom è a quota 10).

Intanto, 5 giocatrici della Primavera 2 sono state convocate ed hanno partecipato all'allenamento di oggi (giovedì 8 febbraio) con la Serie B, nel segno della sinergia fra Settore Giovanile e Prima Squadra: si tratta di Elisa Robbione, Martha Ferreri, Beatrice Aime, Giorgia Boccardo e Giulia Infossi.

Domenica 11 febbraio (ore 18) invece tocca alla sezione Futsal: la squadra di Serie C1 sarà di scena ad Alessandria, nell'impianto di Via Massobrio, per sfidare il Lisondria.

Si tratta del primo impegno per il gruppo guidato da Corrado Capellani dopo gli oltre due mesi di sosta invernale, nonché l'ottava giornata del campionato. All'andata, nel debutto stagionale, finì 6-6: le cuneesi vanno a caccia di punti preziosi per iniziare con il piede giusto il girone di ritorno.

PRIMAVERA 2

Freedom FC Women-Como (sabato 10 febbraio ore 14.30, Cuneo)

CALCIO A 5 SERIE C1

Lisondria-Freedom FC Women (domenica 11 febbraio ore 18, Alessandria)