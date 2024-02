Cuneo, un omaggio di Carnevale per i bimbi mascherati che si presenteranno in San Francesco

Sabato 10 e domenica 11 febbraio, in occasione delle festività del Carnevale, Fondazione CRC farà un piccolo omaggio ai bambini che si presenteranno mascherati per visitare il progetto espositivo "Lorenzo Lotto e Pellegrino Tibaldi. Capolavori dalla Santa Casa di Loreto" presso il Complesso Monumentale di San Francesco a Cuneo (via Santa Maria, 10 Cuneo).



A tutti i piccoli mascherati sarà regalato un astuccio colorato realizzato con materiale riciclato proveniente dagli allestimenti delle mostre precedenti (fino ad esaurimento scorte).



La mostra è aperta dal martedì al venerdì dalle 15.30 alle 19.30 (al mattino apertura solo su prenotazione per scuole), mentre il sabato e la domenica segue un orario continuato dalle 10 alle 19.30. Il sabato e la domenica sono in programma le visite guidate gratuite alle 15.30 e alle 18 con prenotazione su Eventbrite.



Per informazioni scrivere a mostralottotibaldi@gmail.com o chiamare il numero 351/5073495.