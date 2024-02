Volley maschile A3: si separano le strade di Savigliano e Auke Van de Kamp

COMUNICATO UFFICIALE VOLLEY SAVIGLIANO

Il Monge-Gerbaudo Savigliano comunica che, come preannunciato con una nota stampa diffusa in data odierna, la società e lo schiacciatore Auke Van de Kamp, di comune accordo, hanno consensualmente interrotto il loro rapporto di collaborazione sportiva.

"Ringraziamo Auke, che ci lascia per imprevisti motivi di carattere personale, per il lavoro, la dedizione e la professionalità dimostrata in questi mesi a Savigliano, che ha conquistato anche con la sua simpatia. Auguriamo a lui il meglio per il prosieguo della sua carriera sportiva e professionale" - il pensiero del direttivo del Volley Savigliano.

Sin da subito la dirigenza biancoblu, con in prima linea il Direttore Sportivo Corrado Caula, si è messa al lavoro per poter inserire nel roster a disposizione di coach Lorenzo Simeon un sostituto nel ruolo di schiacciatore.