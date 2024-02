Sanremo 2024, Giletti ritorna in Rai: "Emozione molto intensa"

(Adnkronos) - "Bentornato in Rai". Così Amadeus raggiunge Massimo Giletti seduto in prima fila all'Ariston per Sanremo 2024. La Rai, infatti, sceglie il palco del Festival per ufficializzare il ritorno sulla tv di Stato del conduttore con un programma che andrà in onda il 28 febbraio in prima serata su Rai1 per celebrare i 70 anni del servizio pubblico. "Tornare nell'azienda in cui sono nato e cresciuto è un'emozione molto intensa", commenta il conduttore.