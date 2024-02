Liberalmente Giovani sostiene la candidatura di Marco Piccat a sindaco di Saluzzo

L’associazione LiberalMente Giovani affonda le proprie radici nei valori liberali e di quel cristianesimo democratico che tanto ha contributo al benessere della nostra bellissima città.

L’appuntamento elettorale del 9 giugno sarà cruciale, dato che la volontà di concretizzare un cambiamento di orizzonte politico si impone dopo ormai 20 anni di ininterrotta guida del centrosinistra, che pur ha concorso nello sviluppo del territorio con successo.

D’altro canto l’area politica di centrodestra ha nel recente passato proposto dei nomi avulsi alla realtà politica, sociale e culturale saluzzese, che infatti non hanno incontrato il gradimento degli elettori, bussola di ogni agire democratico.

Saluzzo è erede di una grande tradizione storica, culturale ed economica e merita una guida di alto profilo, riconosciuta a livello nazionale ed internazionale. Saluzzo non è, per noi, una delle 7 sorelle su cui porre bandiere di partito, Saluzzo è casa nostra.

Per questo la notizia dell’accettazione della candidatura di Marco Piccat, proposta da molti saluzzesi nonché dalla nostra stessa associazione, a Sindaco di Saluzzo, è stata accolta con un sospiro di sollievo e con gioia. L’Associazione Liberalmente Giovani esorta tutti i cittadini “liberi e forti”, come si sarebbe detto in passato, a concorrere affinché la nostra bellissima città possa proseguire nel suo cammino di sviluppo, prosperità e giustizia sotto la guida di Marco Piccat.