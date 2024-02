A Bra il Politeama si accende per la vita con il concerto dei Rejoicing Gospel Choir

Una serata davvero particolare quella proposta da AIDO, AVIS e FIDAS Bra che insieme hanno voluto dare un messaggio importante e significativo a favore della cultura del "dono" portando in scena uno spettacolo musicale emozionante e coinvolgente.

Non esiste trapianto senza la necessità di ricorrere ad un bene prezioso, il sangue: ecco allora il "perché" di una serata che metterà in evidenza l'importanza di vincere e superare timore e paure legate al "dono" prendendo consapevolezza di quanto sia fondamentale dar concretezza ad un gesto generoso, altruista e d'amore.

Ecco allora che sabato 24 febbraio alle 21 sul palco del Teatro Boglione Politeama di Bra saliranno i Rejoicing Gospel Choir per una serata spettacolo dai grandi contenuti, un'occasione da non perdere per vivere un'avventura che porterà un sorriso ai presenti e lo donerà a tutti coloro che si aggrappano fortemente alla vita nella speranza di un ritorno alla forma fisica.