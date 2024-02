A Fossano il sindaco Tallone e il senatore Bergesio incontrano gli agricoltori: "Massima apertura al dialogo"

Anche l'amministrazione comunale di Fossano è vicina agli agricoltori protagonisti delle proteste di questi giorni.

"Nella mattinata di oggi abbiamo ricevuto in municipio una delegazione di agricoltori che ci hanno rappresentato le loro esigenze e le loro preoccupazioni per il futuro - commenta il Sindaco Dario Tallone - ringrazio il Senatore Giorgio Bergesio, membro della Commissione Agricoltura che non si è tirato indietro e ha risposto agli agricoltori su quelle che sono le azioni congrete che il Governo e il Parlamento nazionale stanno portando avanti in questa battaglia che non dovrebbe avere colore politico ma dovrebbe vedere nella difesa del made in Italy un obiettivo comune".

Era presente anche il vicesindaco Giacomo Pellegrino, assessore comunale all'agricoltura. Dal punto di vista comunale l'amministrazione Comunale di Fossano si è resa disponibile per ospitare un'importante manifestazione nelle prossime settimane.